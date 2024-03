Farid Ode orgulloso de su hija con Mariella Zanetti, Gamille, en EE.UU.: “Está haciendo sus prácticas”

Gamille Ode realiza prácticas en EE.UU. bajo la mirada orgullosa de sus padres, Farid y Mariella. | Composición/Infobae

Buena voz. El empresario Farid Ode compartió su felicidad y orgullo por su hija Gamille, fruto de su exrelación con la artista cómica Mariella Zanetti, quien actualmente se encuentra realizando sus prácticas preprofesionales en Estados Unidos.

Ante ello, Farid expresó su admiración por el compromiso y la dedicación de su engreída, destacando que solo le falta un año para completar su carrera universitaria.

“Mi hija está haciendo sus prácticas preprofesionales en Estados Unidos, se fue en diciembre, pero regresará dentro de poco para retomar sus estudios universitarios”, comentó Farid, resaltando el esfuerzo y la valentía de Gamille al trabajar sola en el extranjero.

Mariella Zanetti se quiebra al despedirse de su hija en aeropuerto Jorge Chávez. | Captura/Instagram Mariella Zanetti

Además, el empresario señaló que aunque extraña mucho a su hija, está orgulloso de verla crecer y valorar el trabajo. La dedicación y el compromiso de Gamille son motivo de gran satisfacción para él.

“Extraño mucho a mi hija, pero es un orgullo verla crecer y que esté valorando el trabajo”, afirmó a Trome el empresario, respaldando el compromiso de su hija con su formación en la carrera de Turismo, Hotelería y Gastronomía.

Por otro lado, Mariella Zanetti, madre de Gamille, recientemente compartió su experiencia en el programa ‘América Hoy’, donde recordó una de las Navidades más significativas de su vida, que fue la última que pasó junto a su abuelo.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando se abordó el tema de las familias separadas debido a la emigración. Mariella reveló con lágrimas en los ojos que esta sería la primera Navidad que pasaría lejos de su hija Gamille, quien estaría sola en su departamento durante las fiestas. A pesar de la distancia, el amor y el apoyo entre madre e hija permanecen intactos.

“La última Navidad que pasé con mi abuelo es una de las navidades que recuerdo siempre porque mi abuelo falleció justo el 15 de noviembre, muy cerquita a fiestas y fue una de las pérdidas que más me dolió. Ay sí, es la primera Navidad que voy a pasar lejos de ella. Ya me está chocando porque todos los días que hablamos le pregunto cómo pasará la Navidad y me dice ‘acá pues en mi depa, solita”, contó la también actriz cómica.

La hija de Mariella Zanetti, Gamille Ode, trabaja como mesera en un restaurante y, además, estudia en la universidad.

¿Qué estudia Gamille Ode?

Después de finalizar sus estudios de secundaria, Gamille Ode ingresó a la Universidad Ricardo Palma en 2016. Su trayectoria académica incluyó un intercambio estudiantil en la Universidad de Panamá. Recientemente, emprendió un viaje a Estados Unidos para participar en el programa universitario sobre una iniciativa que permite a los estudiantes o recién graduados trabajar y recibir una compensación financiera, al mismo tiempo que exploran la cultura local.

A través de un video en redes sociales, Ode compartió su experiencia laboral en un hotel estadounidense, específicamente en el área de alimentos y bebidas, donde se encarga de la administración y supervisión del restaurante y del bar.

La hija de Mariella Zanetti y Farid Ode trabaja como mesera en un restaurante y, además, estudia en la universidad.

Mariella Zanetti revela que peleó con Tula Rodríguez por Farid Ode

Mariella Zanetti recordó la vez que se peleó con Tula Rodríguez por culpa de su exesposo Farid Ode, padre de su hija Gamille Ode. En una entrevista al programa de Youtube ‘Café con la Chévez’, la actriz contó los detalles de su breve enemistad con la recordada ‘Peludita’.

“Ocurrió una vez, cuando me casé”, reveló Zanetti, explicando que todo ocurrió cuando ella estaba a punto de casarse con el empresario.

Según la actual participante de ‘El Gran Chef: Famosos’, Tula Rodríguez se opuso rotundamente a su matrimonio con Farid Ode porque “no le caía”. “A ella no le caía Farid, debí hacerle caso, así pasa. Hemos estado en desacuerdo en muchas cosas. Ella no quería que me case religioso, me dijo ‘civil, no más’, (le respondí) ‘amiga ya me compré el vestido’. Y no fue pues (a la boda), qué pesadita”, comentó en aquella oportunidad.