Nueva convocatoria laboral para personas sin experiencia: ¿Cuándo y dónde postular?

El MTPE promocionó 50 vacantes disponibles para Mass - Créditos: Agencia Andina/Composición Infobae.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva convocatoria laboral, a través de sus redes sociales, dirigida a quienes buscan entrar al mercado por primera vez o ya cuenten con años en el puesto. Estas iniciativas demuestran el compromiso con la disminución de los niveles de desocupación en Perú.

En esta oportunidad, la entidad informó que se disponen de 50 vacantes disponibles para trabajar en la reconocida tienda Mass. Los interesados de estas oportunidades deberán asistir este martes 13 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Centro de Empleo localizado en la avenida Salaverry número 655, Jesús María.

Para quienes deseen postular a la posición de multifuncionales part y full time (30) tiene como requisito a personas con o sin experiencia, secundaria completa y disponibilidad para tiempo completo con horario rotativo o tiempo completo (4 día de la semana).

Personas sin experiencia también pueden aplicar a vacantes - Créditos: MTPE.

Por otra parte, para los cupos de supervisores (as) de tienda (10), los requerimientos son estudios técnicos terminados o inconclusos, al menos un año de experiencia como reponedor (a), almacenero (a) o cajero (a) en retails, fastfoods o grifos, mínimo 6 meses liderando personal a cargo y accesibilidad a turnos cambiantes.

De la misma forma, si deseas postular para ser uno de los 10 administradores de tienda y piden como requisitos: estudios culminados en Administración de Empresas o carreras afines, conocimiento de indicadores de gestión, haber trabajado a cargo de unidades de negocios y estar de acuerdo con horarios rotativos.

Mass ofrece 10 cupos para administradores de tienda - Créditos: MTPE.

Los interesados deben acercarse al Centro de Empleo en la hora pactada con su currículum vitae (CV) y su documento nacional de identidad (DNI).

Estos programas no solo mejoran las posibilidades de encontrar trabajo para la gente, sino también atienden al objetivo de revitalizar el ámbito laboral y proporcionar opciones efectivas para el retorno al empleo de numerosos individuos.

Mass ofrece 50 plazas para los interesados - Créditos: MTPE.

Convocatoria laboral del MTPE fue un éxito

El Ministerio de Trabajo organizó una convocatoria laboral el pasado jueves 7 de marzo para ocupar 65 vacantes en la empresa Makro en puestos como operadores (as) de apilador eléctrico y montacarga, asesores (as) de ventas telefónicas y vendedores (as) de campo. Varios jóvenes se acercaron al Centro de Empleo y el evento fue todo un éxito, ya que los aspirantes encontraron trabajo.

