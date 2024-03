Samahara Lobatón: Examigo de Samahara Lobatón denunció a Bryan Torres por presunta agresión física: “Me amenazó y tiró dos cachetadas”

Samahara Lobatón: Amigo íntimo revela impactantes conversaciones donde pide auxilio por agresiones de Bryan Torres. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 7 de marzo, la conductora Magaly Medina recibió a Erick Farfán en su set para abordar su relación pasada de amistad con Samahara Lobatón y los eventos que llevaron a su denuncia contra Bryan Torres por supuesta agresión física.

Según Farfán, quien fuera el exconfidente de Samahara, reveló que fue agredido por Torres después de publicar en redes sociales que la hija de Melissa Klug estaba soltera. Para ello, la modelo le envió el mensaje al joven de 23 años que quería salir para distraerse.

“Samahara me escribe un día que había terminado con Bryan, esta vez me pareció real porque Bryan publicó en su Instagram que ya no tenía nada que ver con ella”, contó Erick Farfán.

Examigo de Samahara Lobatón denunció a Bryan Torres por agresión física. (Composición: Infobae)

A pesar de comenzar como una reunión amistosa, la situación se tornó tensa cuando él decidió grabar un video de la modelo anunciando que estaba soltera. Fue entonces cuando, el pasado 22 de septiembre, Bryan Torres presuntamente lo agredió físicamente fuera de una conocida discoteca en Miraflores, reclamándole por dicho clip.

“Ese fue el motivo por el que él se molestó conmigo”, dijo el hombre de 23 años. “Me dice, ‘ven contigo quiero hablar’, me insultó, me amenazó, me dijo ‘por qué tú públicas que mi mujer está soltera’ y me tiró dos cachetadas”, sostuvo el examigo de Samahara.

Por otro lado, Erick menciona que ese pedido de auxilio que le hizo Samahara al principio no pensó que era verdad, pero luego de ver todo lo que ha pasado se ha quedado pensando. “Ella me llama, yo ya había perdido contacto con ella, me quedé sorprendido porque me llamó llorando, un llanto incontrolable, ella quería que yo vaya a recogerla de la casa de Bryan. Yo le mandé un taxista de mi confianza para que la traiga a mi casa, pero ella nunca subió al taxi, se quedó ahí con Bryan”, comentó.

“Hago una de salir y de escaparse e irse, por otro lado, en ese momento lo tomamos como que estaba bromeando y después que vemos lo que viene sucediendo...”, manifestó Farfán.“Yo creo que esas palabras no son de una pareja que te diga, te odio. Una relación al principio es intensa, pero ha sido intensa todo el transcurso”, cuestionó.

Samahara Lobatón: Amigo íntimo revela impactantes conversaciones donde pide auxilio por agresiones de Bryan Torres. (Composición: Infobae)

Melissa Lobatón estuvo enterada de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón

Por otro lado, Erick Farfán compartió detalles reveladores sobre la relación de Samahara Lobatón con Bryan Torres durante una entrevista. Según Farfán, desde que la pareja comenzó en 2023, la modelo se distanció de sus amigos, incluso bloqueándolos.

Sin embargo, cuando aún mantenían contacto, ella recurrió a él en busca de ayuda tras ser agredida por Torres. Farfán envió un taxi para ayudarla, pero Samahara nunca lo abordó. Ante esta situación, el joven de 23 años contactó a la hermana menor de la exchica reality, Melissa Lobatón, en busca de ayuda, pero esta última le pidió que no se involucrara más en el asunto.

“El día que ella me escribe eso, yo llamé a su hermana menor. Era un llanto descontrolado, le llamé movilidad y luego llamé a su hermana y le conté. Creo que su hermana se comunicó con ella y con Bryan, no sé como habrá. Luego me devolvió la llamada y me dijo Erick no, no te preocupes, es algo que ha pasado entre ellos, no te metas”, puntualizó.