Samahara Lobatón: Amigo íntimo revela impactantes conversaciones donde pide auxilio por agresiones de Bryan Torres. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 7 de marzo, la conductora Magaly Medina dio a conocer un nuevo caso impactante al presentar a Erick Farfán, un antiguo amigo de Samahara Lobatón, quien ha sido testigo del maltrato sufrido por la modelo a manos de Bryan Torres.

“Tenemos el testimonio de quien fuera, dice él, uno de los mejores amigos de Samahara Lobatón. Se llama Erick Farfán y quiere contar muchas cosas de la relación entre Bryan y la Samahara”, sostuvo en un inicio la conductora Magaly Medina.

Según el informe expuesto por la ‘urraca’, Erick ha revelado chats alarmantes y llamadas que tuvo con la hija de Melissa Klug el pasado 25 de octubre, donde ella le pide ayuda entre lágrimas tras ser agredida por su novio. En una de las capturas de pantalla de WhatsApp se lee lo siguiente:

Magaly TV La Firme. (Captura de ATV)

“Bryan me pegó, no tengo con quién ir”, se lee en la captura de pantalla del WhatsApp del joven. Al respecto, el examigo comenta: “Yo recibí un llamado de ella, prácticamente un llamado de auxilio que Bryan le había pegado, le había agredido. Ella me llamó llorando. ‘Eri, por favor, ayúdame que Bryan me ha pegado’, estaba llorando totalmente descontrolada... y que por favor vaya a auxiliarla”, dijo en su declaración.

“Ella me llamó, ya había perdido contacto con ella, me quedé sorprendido porque me llamó llorando, un llanto incontrolable. Ella quería que yo vaya a recogerla de la casa de Bryan. Yo le mandé un taxista de mi confianza para que la trajera a mi casa, pero ella nunca subió al taxi, se quedó ahí con Bryan”, aseveró.

Te puede interesar: Bryan Torres niega distanciamiento de Samahara Lobatón y asegura que mujeres intentan robarle besos: “Son mal intencionadas”

Además, el joven mencionó cómo la influencer empezó a distanciarse gradualmente de su grupo de amigos, llegando al punto de cancelar planes y expresar abiertamente las restricciones impuestas por su actual pareja si intentaba salir sin permiso. Según su testimonio, Torres habría prohibido que ella saliera con ellos, y ella aceptaría solo por miedo.

“Nada más éramos tres personas. Siempre nos cancelaba, nos decía que si iba a ir, pero al final nos cancelaba. Incluso planeamos ir de viaje y ella nos dejó con el pasaje en la mano, nos dijo que era por su bebé, pero yo creo que era por él. Ese es el grupo que creamos porque nos íbamos a ir de viaje”, sostuvo el joven en entrevista con Magaly.

Samahara Lobatón y Bryan Torres volvieron a pelear en la vía pública.

Erick Farfán dijo que Bryan Torres odiaba a Samahara Lobatón por ser sociable

En otro momento de la entrevista, Erick Farfán explicó que inicialmente tomaron las palabras de Samahara Lobatón como una broma, pero luego, al observar lo que estaba sucediendo, comenzaron a comprender la seriedad del problema. Además, señala que la exchica reality les había contado que Bryan Torres le había expresado en repetidas ocasiones que la odiaba por ser muy sociable.

Te puede interesar: Samahara Lobatón y Bryan Torres pelean en la calle por segunda vez: ella lo persiguió y él huyó a su auto

“Ella dice “hago una y Bryan me arrastra en toda la discoteca”, leyó Magaly Medina, a lo que el joven explicó en qué contexto se dio dicha conversación. “Hago una de salir y de escaparse e irse, por otro lado, en ese momento lo tomamos como que estaba bromeando y después que vemos lo que viene sucediendo…”, dijo el modelo.

“Yo creo que esas palabras no son de una pareja que te diga, te odio. Una relación al principio es intensa, pero ha sido intensa todo el transcurso”, puntualizó.

Magaly TV La Firme. (Captura de ATV)

Bryan Torres agredió a Erick Farfán, examigo de Samahara Lobatón

Por otro lado, Erick Farfán reveló que también sufrió las consecuencias de la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres fuera de una discoteca. Esto ocurrió después de que Farfán hiciera una publicación en las redes sociales sobre la exchica reality poco tiempo después de que la pareja anunciara su primera separación. Según el relato el joven, esta publicación provocó una reacción negativa por parte del cantante, lo que resultó en un incidente fuera del establecimiento nocturno.

“A mí me agrede el 22 de septiembre, si (me llamó alcahuete). Ella me escribe un día que terminó con él y esta vez me pareció real porque él publicó que no tenía nada que ver en su Instagram, me dice “bebé vamos a cenar acabo de terminar con Bryan”. Yo le hago un video y le pongo como “con la nueva soltera”, en ese motivo él se desquitó conmigo. Me encontró y me dice ven contigo quiero hablar y me dio dos cachetadas, me insultó me amenazó por qué tú publicas que mi mujer...”, mencionó el joven.