Expresidente de Corinthians contó que Paolo Guerrero sintió “celos” por sueldo de Alexandre Pato y reveló qué hizo como “venganza”

Expresidente de Corinthians hizo inesperadas revelaciones en contra de Paolo Guerrero por sus celos de Alexandre Pato. - créditos: Infobae Perú / Moisés Pajuelo

Paolo Guerrero ha sido uno de los jugadores más importantes que sacó el fútbol peruano a lo largo de los últimos 20 años. De hecho, tuvo una vasta trayectoria en el extranjero, pasando por clubes de Alemania, Brasil, Argentina y Ecuador, hasta retornar a territorio nacional este año para enfundarse la camiseta de César Vallejo. Y uno de sus momentos más gloriosos los vivió en Corinthians, donde, entre otros títulos, consiguió el Mundial de Clubes. Sin embargo, el expresidente del ‘Timao’, Mario Gobbi, contó que el ‘Depredador’ sintió celos por el sueldo de Alexandre Pato y reveló qué hizo como venganza.

“Cuando llegó Pato, Guerrero se enojó. Se puso celoso. No podía aceptar que era el máximo goleador y Pato ganaba más que él. Le dijimos: ‘en un año se te acaba el contrato, entonces te actualizamos como te mereces. Y ganarás más que Pato’. Pero él fue vengativo”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Zona Mista do Hernan’, que pertenece a UOL Esporte.

El buen rendimiento que mostró el atacante ‘incaico’ hizo que los altos mandos dieran su brazo a torcer y optaran por renovarle el contrato con una mejora salarial. No obstante, fue muy exigente en sus pretensiones económicas, algo que incomodó a la comisión que pasó a manos de Roberto de Andrade.

“Durante la renovación, el presidente era Roberto de Andrade, yo ya me había ido. Pidió siete millones de dólares en efectivo. Llegamos a cinco millones en cuotas. Él no lo quiso. ¿Existe eso? Aparte del salario, que era alto. Lo reconoceríamos, pero no podemos actualizar el salario de todos porque llegó un jugador con un salario más alto. No hay ningún club que pueda con eso”, comentó.

Paolo Guerrero compartió con Alexandre Pato en Corinthians entre el 2013 y 2014. - créditos: Agencias

Etapa de Paolo Guerrero en Corinthians

Y es que Paolo Guerrero arribó a Corinthians de Brasil a mediados del 2012 luego de una larga estadía en Alemania entre Bayern Munich y Hamburgo. Cuando parecía que iba a continuar en el Viejo Continente, optó por regresar a Sudamérica y defender al ‘Timao’, uno de los equipos más representativos de ese país.

Nada más llegar, uno de los campeonatos que le tocó encarar fue el Mundial de Clubes. En semifinales le ganó 1-0 a Al Ahly con la anotación del delantero peruano. Con ello, obtuvo el boleto a la gran final, donde enfrentó, nada más ni nada menos, que a Chelsea de Inglaterra. Los dirigidos por Rafa Benítez eran los favoritos, pero no lograron imponerse ante un elenco ‘blanquinegro’ que se coronó campeón con el también gol del nacido en Chorrillos.

Esta consecución se convirtió en la más importante en la historia del conjunto de la ciudad de Sao Paulo y el espigado futbolista llegó a ser considerado ídolo, categoría que perdió por su partida a Flamengo y, posteriormente, a Inter de Porto Alegre.

Paolo Guerrero marcó dos tantos en el Mundial del Clubes 2012.

A comienzos del 2013, la directiva de Corinthians apostó por el fichaje de Alexandre Pato, para darle mayor competitividad a la ofensiva. El peruano y el brasileño estuvieron dos años compartiendo camerinos y campos de fútbol, aunque la exfigura de AC Milán jugaba en posiciones más retrasadas, dejando al canterano de Alianza Lima como ‘9′ neto, logrando un total de 52 goles y 11 asistencias en 126 cotejos.

Paolo Guerrero y su fichaje por Flamengo

Luego de cuatro años en el ‘equipo del pueblo’, Paolo Guerrero decidió no continuar y arregló su salida en condición de libre rumbo a Flamengo, otro de los gigantes de Brasil.

De acuerdo con Mario Gobbi, expresidente de Corinthians, el actual artillero de César Vallejo se inclinó por el ‘Mengao’ por una propuesta más inferior en lo económico que lo que le ofrecía el ‘Timao’, algo que consideró incongruente. “Cayó en la esquina de Flamengo. Y parece que ganaba menos en Flamengo de lo que iba a ganar con nuestra propuesta”, expresó para el citado medio.