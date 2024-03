Christian Domínguez revela que Pamela Franco le pidió no contestarle a Pamela López: “Hay cosas que estuve a punto de decir”

Christian Domínguez revela que Pamela Franco le pidió no contestarle a Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora Magaly Medina abordó la reciente entrevista de Christian Domínguez en ‘radio Megamix’ durante su programa ‘Magaly TV La Firme’ el 6 de marzo. En ella, el cantante de cumbia sorprendió al revelar detalles sobre su relación con Pamela Franco y responder a preguntas sobre si actuó como informante para Pamela López.

Como se recuerda, el líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’ fue mencionado por la aún esposa de Christian Cueva en audios difundidos en el programa de Magaly. En dichos clips de voz, la señora afirmaba que el cantante de cumbia fue la persona que le informó detalladamente sobre la relación clandestina entre Franco y el futbolista.

Frente a esto, en lugar de abordar directamente la pregunta de Mónica Cabrejos sobre si el cantante de cumbia fue el informante de Pamela López, él simplemente mencionó que Pamela Franco le solicitó que no continuara respondiendo a Pamela López, en medio de los escándalos de infidelidad que la envolvían.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

Durante la conversación, realizada junto a la abogada, Christian Domínguez dejó entrever una serie de episodios relacionados con sus problemas personales y los consejos que recibió de personas cercanas. En particular, hizo referencia al pedido de la madre de su última hija de mantener silencio sobre ciertos asuntos.

El cantante afirmó que Pamela Franco le solicitó no responder a Pamela López luego de que esta última revelara que fue él quien le informó sobre la infidelidad de Christian Cueva con la cantante. A pesar de esto, Domínguez se ha abstenido de confirmar si es el informante en cuestión. En sus palabras dijo lo siguiente:

“Hay muchísimas cosas que estuve a punto de decir en su momento, me pidieron que no lo hiciera y yo respeté esa decisión, no solo la mamá de mi hija fue quien me lo pidió, sino otras de mi entorno”, señaló el cantante en la entrevista para la radio citada.

“No solamente ella (Pamela Franco). Las respuestas que he dado en alguna oportunidad también ha sido respuestas que me ha dado ella que yo diga. A mí me hubiera gustado hablar muchas cosas de las que salieron y decir cosas con base, pero entendí la situación y no hace bien a nadie”, aseveró Christian Domínguez.

Pamela López y la vez que confesó que Christian Domínguez le contó todo sobre Pamela Franco y Christian Cueva

Hace unas semanas, la revelación de Pamela López, esposa de Christian Cueva sorprendió al revelar que fue el propio Christian Domínguez, pareja de Pamela Franco, quien le confió todos los detalles del romance clandestino entre su esposo y la cantante. Durante el programa conducido por Magaly Medina, López detalló quién fue su confidente durante los momentos más difíciles de su separación con el popular ‘Cuevita‘.

En un diálogo revelador entre López y Medina, la esposa de Cueva confesó que se enteró de la infidelidad de su esposo a través del cumbiambero. “Él me contó todo, yo sabía todo por él, por su boca. Domínguez me contó eso y hasta más detalles”, expresó.

Magaly Medina, visiblemente sorprendida por la revelación, comentó: “Ella no quería echar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, la echó”.