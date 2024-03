Christian Domínguez cambió el color de su camioneta del ampay: “Todos lo conocen, no le conviene el auto rana blanco”

Christian Domínguez cambió el color de su camioneta del ampay. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 6 de marzo, la conductora Magaly Medina expuso un nuevo capítulo en la vida del cantante Christian Domínguez, luego de su sonado ampay con Mary Moncada y su confesión de infidelidad a Pamela Franco. Esta vez, el enfoque estuvo en el cambio que experimentó su famoso ‘auto rana’, la camioneta blanca.

Según los reportes de la periodista de espectáculos, Domínguez fue visto en un taller mecánico acompañado de su vehículo emblemático, pero con una diferencia notable: ya no lucía su característico color blanco por el que se hizo famoso y hasta ahora lo reconocen, sino que había sido forrado de negro.

Como era de esperarse, este cambio no pasó desapercibido para los fieles seguidores del cantante que pasaron información al programa de la ‘urraca‘, generando especulaciones sobre si esta modificación era parte de una estrategia para dejar atrás los escándalos que han rodeado su vida pública.

La conductora Magaly Medina señaló este detalle, sugiriendo que Domínguez podría estar buscando una nueva imagen para distanciarse de su pasado controvertido y ser expuesto como infiel. Sin embargo, también se plantea la posibilidad de que este cambio sea parte de una estrategia mediática para mantener la atención sobre su persona.

“Oye, por cierto, ha cambiado su auto, la rana. No es que lo haya cambiado, es el mismo auto, pero dicen que le ha hecho un tratamiento llamado forrado de auto. Esto no es más que cambiarle la pintura; pintar un carro es costoso. No le ha puesto una especie de adhesivo, es como un adhesivo de un color. Algunas personas lo hacen para, digamos, querer otro color de auto”, dijo en un inicio.

Incluso, Medina no titubeó al destacar esta transformación, insinuando que el cantante parece tener la tendencia de modificar su vehículo para dar rienda suelta a sus instintos más bajos. “Seguramente, como él, todo el mundo sabe que él está llegando en el carro blanco; hasta la placa, la gente ya sabe cuál es el ‘auto rana’. Supongo que por eso ha dicho que quiere pasar desapercibido. Ahora, este auto con adhesivo negro, lo quiere convertir en un ‘autorana’. Parece que tiene por costumbre convertir su auto en un Telo; no le conviene estar andando en el auto blanco. Además, ya da un poco de roche, bueno”, sostuvo la comunicadora.

Christian Domínguez y la reacción de Pamela Franco al ver ampay

Recientemente, durante una entrevista en el programa ‘América Hoy’, Christian Domínguez abordó por primera vez el escándalo que protagonizó en ‘Magaly TV La Firme’. Según el artista, nunca se imaginó que los reporteros lo habían grabado manteniendo relaciones sexuales con Mary Moncada en la vía pública. Por ello, se animó a ver el programa de espectáculos en compañía de Pamela Franco, confiando en que sería otra persona la que aparecería en el ampay.

En una reveladora entrevista del pasado 31 de enero, dos días después de que se difundieran las polémicas imágenes en el espacio de Magaly Medina, Domínguez compartió su sorpresa al ver las grabaciones. “Lo vimos, no pensaba que era yo, ni siquiera lo sospechaba. Lo vi con ella al costado. Estuvimos solos y sufrimos solos, lloramos solos”, expresó el cantante.

Según Domínguez, recordó que Pamela Franco, a pesar de tener un fuerte carácter, reaccionó de manera sorprendentemente calmada. “Me dijo algo muy sentido que no me gustaría que nadie esté en mi pellejo en ese momento, fue muy duro porque se me vino a la cabeza los sueños que tenía y cómo ella opinaba de mí”, señaló.