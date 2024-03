Christian Domínguez se declara ‘leal’ y Magaly Medina explota: “En ti no pueden confiar nadie, ni tu sombra”

Christian Domínguez se declara 'leal' y Magaly Medina explota. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La firme’ del 6 de marzo, la conductora Magaly Medina apuntó directamente hacia las declaraciones del cantante de cumbia Christian Domínguez en una reciente entrevista radial, donde afirmó ser una persona leal y digna de confianza.

Domínguez sorprendió al asegurar que es una persona en quien se puede confiar, lo cual fue respaldado durante una conversación con la abogada Mónica Cabrejos, donde enfatizó su integridad personal y su dedicación al trabajo como las cualidades principales que tiene. Como se recuerda, el artista salió a los días a afirmar su infidelidad para con la madre de su última hija.

Incluso, el líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’ reiteró su compromiso con la honestidad y la confiabilidad, afirmando que su reputación como una persona trabajadora y respetuosa es bien conocida entre su público. Además, se jactó de no participar en chismes o críticas hacia los demás, destacando así su postura positiva en la vida pública.

“El público, yo creo que me conoce, sabe que soy una persona, así como bebé trabajando, así como en la vida real, soy sumamente trabajador. Leal, una persona que se da 100% en todo lo que hace y en quien puedes confiar. No le gusta meterse con nadie, no le gusta hablar de nadie”, fueron las declaraciones del artista para ‘Radio MegaMix‘.ç

Magaly Medina no dudó en criticar a Christian Domínguez al declararse ‘leal’

Sin embargo, estas afirmaciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien recordó el escándalo protagonizado por Christian Domínguez en el sonado ampay a inicios del 2024 en ‘Magaly TV La Firme’, donde fue captado en actitudes comprometedoras con Mary Moncada a pesar de mantener una relación con la también cantante Pamela Franco. Medina cuestionó la veracidad de las afirmaciones del cumbiambero, sugiriendo que podrían ser vistas como un chiste.

“Es chiste, ¿no?”, sostuvo en un inicio la conductora de ATV asombrada con las declaraciones del cantante para ‘Radio Mega Mix’ “Ay, pero dime, ¿así han visto, él se cree su propia mentira, su propio personaje? Soy trabajador, bueno, nadie ha puesto en duda que es un hombre trabajador. Han visto eso, lo hemos visto todos, pero eso de que somos un hombre leal, soy un hombre en el que se puede confiar. No, pues, Cristian, en ti no pueden confiar nadie, ni tu sombra. Confía en ti, nadie, porque ni tú mismo confías en tu parte cerebral”, mencionó.

Medina concluyó destacando la incompatibilidad entre las afirmaciones de Domínguez y sus acciones pasadas, insinuando que sus palabras no pueden ser tomadas en serio dada su falta de coherencia y credibilidad.

“Tú eres un hombre que se maneja por sus instintos como los animalitos. Entonces, yo soy leal, leal. ¿A quién eres leal? A quien no sabe lo que es la palabra lealtad, no sabe lo que eso implica, creo que se confundió en su diccionario mental para el leal, quizás era una palabra cómo decir, no sé, pues entonces yo soy leal. Eso es una burla, ¿qué le dijo la Cabrera? ¿Quién va a poder confiar en un hombre así? Lamentablemente, él es todo lo que un hombre no debería de ser, él es un hombre en el que nadie, ninguna mujer que tenga un poco de amor propio, podría confiar en él. Ninguna mujer, nadie, ningún hombre, tampoco. Él es un hombre, que no se puede confiar”, acotó.