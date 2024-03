Mauricio Diez Canseco y la explicación de cómo tendrá a su séptimo hijo pese a haberse hecho la vasectomía

¿Cómo Mauricio Diez Canseco tendrá a su séptimo hijo si se hizo la vasectomía?

Mauricio Diez Canseco ha generado revuelo después que anunciara que planea tener a su séptimo hijo con Dailyn Curbelo. No solo por la cantidad de herederos que viene sumando, sino porque no se explican cómo lo hará si él mismo contó que se sometió a una vasectomía.

El empresario señaló que tiene el anhelo de cumplirle el sueño a la cantante cubana, cuyo sueño es ser madre. Es por ello que se ha propuesto consolidar su relación con un séptimo heredero.

“Daylin en este momento no está embarazada, pero hemos decidido ser padres, vamos a formalizar todo este proceso, lo hemos conversado, es una decisión muy madura que hemos tomado juntos. Con idas y venidas estamos juntos como diez años, es mi familia”, dijo Mauricio Diez Canseco.

El empresario incluso se animó a indicar que la rubia podría quedar embarazada en el 2024, dejando en claro que no es un juego y han tomado con mucha seriedad este deseo.

¿Cómo quedará embarazada Dailyn Curbelo?

De inmediato surgieron las preguntas, cómo sucederá si el empresario anunció hace un tiempo que se sometió a una cirugía que le prohíbe tener más hijos. La explicación es que antes de hacerse la vasectomía, Mauricio Diez Canseco se sometió a una intervención que le permite preservar su fertilidad.

“Ahora ya no puedo tener otro hijo, porque me hice la vasectomía, pero tengo mis ‘bichitos’ en un líquido que mantiene vivos a los espermatozoides. Si mi próximo compromiso, el amor de mi vida me dice, ya como para colgar los guantes, y yo estoy convencido, nos vamos por séptimo cachorrito”, dijo Mauricio Diez Canseco para el diario Trome.

Según se sabe, Dailyn Curbelo ya se encuentra en tratamiento. Hace unas semanas se sometió a una intervención y están a la espera de que la cubana haya quedado embarazada. Es por ello que Mauricio Diez Canseco no pudo asegurar esta buena nueva, solo indicó que en el 2024 podría estar anunciando que será padre una vez más.

“Yo espero que sea pronto, vamos poco a poco. Pero, sin dudas, que será este año. Yo le prometí a la mamá de Dailyn que íbamos a dar este paso”, comentó el empresario.

Mauricio Diez Canseco y Daylin Curvelo retomaron su relación y ahora quieren ser padres.

Si eso no pasa, Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo están convencidos de que lo seguirán intentando. La salsera se ha mostrado muy emocionada con este proceso, pues sería un sueño cumplido.

“Estoy feliz porque voy a cumplir mi sueño, el que tiene creo toda mujer. Siempre me han preguntado sobre ese tema y he querido ser mamá, creo que es el momento. Con mi papi (Mauricio) siempre ha estado y estará en mi vida”, dijo la rubia.

¿Qué dijo Camila Diez Canseco sobre tener otro hermano?

En el 2023, la prensa le consultó a la segunda hija de Mauricio Diez Canseco si le gustaría tener otro hijo. Esto después que el empresario indicara que aún conserva las ganas de ser padre. Bastante seria, Camila dio su parecer.

“No sé qué decir porque tengo varios (hermanos), creo que estamos bien. Soy honesta”, dijo la joven de 26 años, quien se ha convertido el brazo derecho en los negocios de Mauricio.

Camila es la segunda de los seis hijos que tiene el conductor de ‘Cazador de talentos’, quien tampoco descarta en casarse una vez más.

“Mi divorcio ya está oficializado, está en trámite. Y claro, con ella será mi último matrimonio”, aseguró Diez Canseco en referencia a Dailyn Curbelo, quien no se mostró muy ilusionada con la idea. “Ya mucho, además, los matrimonios son por gusto”, dijo la cubana.