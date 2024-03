Dailyn Curbelo acepta tener un hijo con Mauricio Diez Canseco, pero rechaza matrimonio con él: “Es por gusto”

Mauricio Diez Canseco y Daylin Curvelo retomaron su relación y ahora quieren ser padres.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo han iniciado una nueva etapa en sus vidas. Después de estar por muchos años separados, la vida los volvió a unir nuevamente a finales del 2023. Esta vez, la pareja planea tener un hijo. Como se sabe, el empresario ya tiene seis herederos, sin embargo, sería la primera vez que la cubana se convierte en madre.

Empresario y la cantante se mostraron muy felices con la decisión e indicaron que han tomado esta medida de la forma más madura posible. El primero en dar la noticia fue Alfredo Benavides durante un evento en Rústica, el cual estaba animando. El comediante presentó a la pareja como futuros padres, sacando a la luz un secreto que le habría contado el empresario.

“Nuevamente, el amor está entre nosotros y creo que la mayor muestra de amor es tener una familia. Mauricio, te felicito. Dailyn, te felicito, por el próximo bebé. Señoras y señores, Maurcio y Dailyn van a ser papás”, dijo el actor cómico.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo anuncian que serán padres: El empresario tendrá su sexto hijo. Facebook.

Como se sabe, Benavides es gran amigo de la pareja. En esta ocasión, dio a conocer de manera oficial al grupo las ‘Divas Doradas’. Ellas iniciarán una gira por todos los locales de Rústica.

“Daylin en este momento no está embarazada, pero hemos decidido ser padres, vamos a formalizar todo este proceso, lo hemos conversado, es una decisión muy madura que hemos tomado juntos. Con idas y venidas estamos juntos como diez años, es mi familia”, remarcó Mauricio Diez Canseco.

En tanto, la cantante Dailyn Curbelo, afirmó que dicha decisión la llena de alegría porque va a poder cumplir su sueño de ser madre. “Estoy feliz porque voy a cumplir mi sueño, el que tiene creo toda mujer. Siempre me han preguntado sobre ese tema y he querido ser mamá, creo que es el momento. Con mi papi (Mauricio) siempre ha estado y estará en mi vida”, comentó la cubana.

Mauricio Diez Canseco asegura que Dailyn Curbelo quedará embarazada este 2024

Respecto a la pregunta de cuándo serán padres Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo, el conductor de TV indicó que será este 2024

“Yo espero que sea pronto, vamos poco a poco. Pero, sin dudas, que será este año. Yo le prometí a la mamá de Dailyn que íbamos a dar este paso”, comentó el empresario, quien por ahora no tiene planes de matrimonio con la rubia.

Mientras Mauricio señaló que le pedirá la mano a la cubana en cuánto salga el divorcio, Curbelo mostró su desinterés respecto a este tipo de ceremonias.

“Mi divorcio ya está oficializado, está en trámite. Y claro, con ella será mi último matrimonio”, aseguró el empresario. “Ya mucho, además, los matrimonios son por gusto”, sentenció la cantante bastante segura.

¿Quiénes son las madres de los hijos de Mauricio Diez Canseco?

Mauricio Diez Canseco no ha dudado en exponer su vida amorosa. Se ha casado en numerosas ocasiones y tiene 6 hijos hasta la fecha. A continuación, las madres de sus herederos.

Camila Diez Canseco, hija del empresario Mauricio Diez Canseco.

Katy Huidobro tuvo la primera hija de Mauricio Diez Canseco, Camila Diez Canseco, quien ya tiene 25 años.

Daysi Ontaneda fue la segunda esposa del empresario. Con ella tuvo 2 hijos. Hoy en día tienen una relación cordial.

Paula Marijuán fue la tercera esposa. Fruto de su amor con Mauricio, quedó embarazada de Massimo Diez Canseco.

Antonella de Groot fue la cuarta y última esposa de Mauricio Diez Canseco. Después de cuatro años juntos, se separaron en el 2019. Tuvieron un hijo que hoy en día tiene 6 años.

Si bien hemos nombrado a 5 hijos, Mauricio Diez Canseco tiene seis. Se trata de Rodrigo Colareta, fruto de una relación anterior con una mujer que ha optado por mantenerse fuera del espectro mediático. Luego de 22 años de distanciamiento, padre e hijo retomaron su relación.

“La mamá me perdonó y me dijo que iba a entrar a un proceso. Lo llamé, coordinamos una cena, solo los dos, ese día me impresionó. Es un chico trabajador, estudioso y de buen corazón”, indicó el empresario en el 2020.