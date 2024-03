Alondra García Miró se conmueve al hablar sobre la muerte de su madre: “¿Por qué me dejaste sola?”

Alondra García Miró se conmueve al hablar sobre la muerte de su madre | TikTok/@vidaymilagros1

En una íntima conversación con Milagros Leiva, Alondra García Miró compartió abiertamente los difíciles momentos que experimentó tras el fallecimiento de su madre, Maricarmen Santillana. Según relató la modelo peruana, la figura de su mamá se presentó en sus sueños poco después de que dejara este mundo, lo que marcó profundamente su proceso de luto.

En un adelanto promocional, Alondra García Miró compartió que, tras la repentina pérdida de su madre en 2010, decidió pasar su primera noche en la casa de su tía. En ese espacio, se entregó al llanto desconsolado, cuestionándose por qué la persona a la que más amaba en el mundo la había dejado de manera abrupta, sin una despedida de por medio.

“Me voy a dormir a la casa de la hermana de mi mamá, y yo no paraba de llorar. Estaba solita en el cuarto y decía: ‘¿Cómo me has dejado sola, por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué voy a hacer yo sin ti ahora? No voy a poder’”, manifestó la exchica reality.

La madre de Alondra García falleció cuando la modelo tenía 28.

Alondra García Miró rememoró que, exhausta tras haber llorado tanto, se quedó dormida y volvió a ver a la persona que le dio la vida. “Mi mamá se presenta en mi sueño esa noche. Me dice: ‘Mi amor, eres la niña de mis ojos, tú sabes que jamás te hubiera dejado. No me di cuenta, me quedé dormida’”, contó.

Seguidamente, la expareja de Paolo Guerrero destacó que halló consuelo al recibir dicho mensaje. “Te juro que en ese momento, a pesar del dolor y todo, tuve una respuesta de ella, diciéndome que no estaría sola, que no se dio cuenta, y que la perdone. ‘Me quedé dormida, mi amor, pero yo siempre estaré contigo, tranquila’”, mencionó al borde de las lágrimas.

Alondra García Miró se quebró al recordar el fallecimiento de su madre. Captura/Vida y Milagros

¿Qué pasó con la mamá de Alondra García Miró?

Maricarmen Santillana, madre de Alondra García Miró y una arquitecta apasionada por la moda, falleció en el 2010 tras sufrir un infarto, dejando a la modelo sumida en una profunda tristeza.

“Fue de la noche a la mañana fue súper fuerte, solo de acordarme siento que he bloqueado cosas. Vivíamos con mi abuelita, las tres. Horrible. Bueno, todas las personas que han perdido a un ser querido entienden. O sea... cuando te digo que éramos uña y mugre, era así. Éramos pegadas, estábamos juntas todo el tiempo, tenía una conexión muy fuerte con ella. Sé que ella ahora me está cuidando en otra dimensión, Dios sabe por qué hace las cosas”, contó García Miro en entrevista con La Linares.

Maricarmen Santillana cargando a una pequeña Alondra García Miró.

¿Quién es el papá de Alondra García Miró?

El padre de Alondra García Miró es Rafael García Miró George, un pintor y artista plástico peruano que reside en Francia desde hace varios años. Estudió arte y escultura en la Escuela de Bellas Artes de París y ha recibido múltiples premios por sus pinturas. En el 2008, fue distinguido por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.

Según la ojiverde, la comunicación con su padre Rafael García Miró mejoró tras la muerte de su madre, pues él se convirtió en su principal apoyo en la etapa de duelo. Hoy en día, pese a la distancia, padre e hija coordinan para verse continuamente.

“Yo siempre lo veo en el verano de allá (de Francia). Fuimos a Saint-Tropez el año pasado, me acuerdo, él se emociona. Yo hasta ahora soy su hijita chiquita, nos amamos locamente. Cada vez que tengo tiempo de estar con él, aprovecho. Yo soy la única hija del segundo compromiso de mi papá, por eso él piensa a veces que tengo 15 años, jajaj”, precisó García Miró con ‘La Linares’.