Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ sorprende cantando a dúo con Trébol Clan: “Mi Jorgito de 15 años está feliz”. TikTok

El comediante Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ ha demostrado ser aficionado a cantar diversos temas en su camioneta cuando está camino al teatro Canout en Miraflores, lugar donde hace sus shows de comedia.

El compañero de Ricardo Mendoza no solamente interpreta canciones de reggaeton de la etapa old school, sino también temas actuales de los cantantes como Karol G y de la cumbia peruana como Marisol.

Recientemente, publicó en sus redes sociales un video entonando el tema ‘No le Temas’ del grupo Trébol Clan y Tito ‘El Bambino’ mientras estaba conduciendo su camioneta.

Sin embargo, esta vez sorprendió al compartir varios videos, donde se le ve cantar música urbana, pero acompañado nada más y nada menos que el cantante Héctor Pagán conocido como ‘Periquito’ que es el cantante de Trébol Clan.

Jorge Luna y el exponente de música urbana de Puerto Rico cantaron a viva voz el tema “No le temas” y “Agárrala”. Mediante un video en su reel, el comediante escribió el siguiente mensaje en la descripción.

“Jorgi Jam en la casa se activó con Trébol Clan. Mi Jorgito interior de 15 años está feliz”, puntualizó.

‘Periquito’ quedó totalmente sorprendido, ya que el humorista se sabía las letras completas y entonaba en cada nota musical. El cantante boricua se encuentra en una gira en nuestro país realizando distintas presentaciones en las discotecas de Lima y los balnearios del sur.

Usuarios quedaron impactados con inesperada dupla

Los cibernautas no dudaron en comentar los videos que han hecho en TikTok de estos clips que el mismo humorista ha compartido en su cuenta de Instagram.

“¡El junte que nadie esperaba!”, “Jorgito me representa”, “Concierto en taxi”, “Wow, eso sí que es ser fanático de Trébol Clan, se la sabía todas las canciones, grande Jorge Luna, si que la rompiste en los tonos”, “En serio, no puede ser Trébol Clan, esa canción es hermosa”, “Ahhhh me muero, me desmayo es enserió tú si Jorgito provecho poder cantar ese temazo”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuántos años tiene Jorge Luna?

El nombre completo de Jorge Luna es Jorge Edmundo Luna Chávez y nació un 31 de marzo de 1993, por lo tanto, tiene 30 años. Actualmente, tiene dos hijos y vive con ellos, su esposa y suegra en una casa en una de las zonas más lujosas de Lima, Miraflores, luego de vivir por varios años en Chorrillos, en la casa de sus suegros.

Los comienzos de Jorge Luna

Para Jorge Luna, el camino hacia el éxito que hoy tiene Hablando Huevadas no fue nada fácil. Desde joven, tuvo que asumir la responsabilidad de mantener a su familia, realizando trabajos diversos, desde vender libros en la calle hasta ser cajero en un conocido banco nacional e incluso trabajar como taxista.

Sin embargo, lo que siempre fue su verdadera pasión fue la comedia. Fue mientras trabajaba en un call center que Jorge decidió darle un giro a su vida. Siempre había tenido un interés apasionado por el stand-up comedy, una afición compartida con amigos y familiares. Pero, se dio cuenta de que estaba destinado a algo más grande. Decidió tomar un riesgo y dejar su trabajo en el call center para seguir su pasión en el mundo de la comedia.

Por su parte, Ricardo Mendoza, ya un comediante consolidado, había estado haciendo presentaciones desde 2009 y ganó reconocimiento por su participación en la película “Asu Mare”. Sería el destino el que se encargaría de unirlos cuando Ricardo invitó a Jorge a ser su telonero en uno de sus shows. Este momento marcaría el comienzo de una amistad sólida que parece inquebrantable hasta el día de hoy.