Jorge Luna ‘descarta’ haber sido víctima de engaño en Miami: “A mí no me sacaron la vuelta, ese es Ricardo”

Se pasó. En la reciente edición de Magaly TV La Firme este 20 de diciembre, su conductora Magaly Medina abordó con humor las constantes burlas entre Jorge Luna y Ricardo Mendoza, protagonistas de ‘Hablando Huevadas’, en su programa del 20 de diciembre. Recordó cómo Luna suele referirse irónicamente al vínculo amoroso entre Mendoza y la modelo Mayra Goñi.

Esta vez, la conductora mostró un extracto de la miniserie de ‘Hablando Huevadas’, donde el actor interpretó a una abuelita que visitaba a su vidente, y tras escuchar que sería engañada en Estados Unidos, rápidamente salió del personaje y dijo que eso no podía ser posibles, pues eso le pasó a su compañero.

El comediante aclara en tono jocoso. “A mí no me sacaron la vuelta en Miami, ese es Ricardo; yo soy Jorge”, se le escucha decir al comediante. Como era de esperarse, esta parte le generó risas a la conductora de ATV, quien opina que, entre las bromas, ambos humoristas expresan sus verdades con cierta gracia.

Incluso la periodista especula que a Ricardo, efectivamente, le habrían sido infiel por parte de su última pareja. Recordemos que el actor anunció la terminación de su relación con Mayra Goñi sin revelar las razones y, posteriormente, la exintegrante de Gran Chef Famosos se trasladó a vivir a Estados Unidos.

Es importante señalar que no es la primera vez que Jorge Luna hace comentarios sobre la pasada relación de Ricardo. Semanas atrás, tras darse a conocer que Mendoza y Goñi habían sido captados por Magaly TV La Firme, Luna hizo un comentario punzante durante una conversación sobre finanzas.

En aquel momento, discutían sobre la pensión educativa que Luna abonaba para su hijo, y cómo los costos incluían iPads, algo que él encontraba excesivo. Su colega de comedia expresó sorpresa y cuestionó la elevada suma de dinero, insinuando que podrían estar aprovechándose de él y “tomándole su dinero”.

“¿El colegio le da Ipad? Tú no lo has comprado, pero has pagado. ¿Cuánto pagas? Ya está, ese local es del colegio y a los profesores le pagan poco. ¿Cuánto cuesta enseñarle matemática a un chibolo? Te están quitando tu plata”, dijo Mendoza, burlándose de su compañero, mostrando sorpresa por el pago que Jorge Luna estaría realizando, a pesar de que la suma se le había comunicado en privado.

Inicialmente, el comediante eligió responder con risas y guardar silencio, aunque era evidente su intención de hacer una broma sobre su amigo. No obstante, cedió a la tentación de bromear y realizó un comentario cargado de sarcasmo en referencia a la relación que mantuvo Ricardo con Mayra Goñi.

“¿A mí me están quitando mi plata? Yo estoy que me callo y me callo. Tú estás que me hincas, que me hincas. Tú me estás hinca, hinca, no me provoques”, dijo entre risas, a lo que Mendoza optó por darle la razón y mantenerse en silencio. Aunque estas bromas eran habituales en su programa en vivo, la expresión en el rostro del sobrino de Carlos Alcántara mostraba cierto desconcierto.

Magaly Medina aplaude honestidad de Jorge Luna

Por su parte, la conductora Magaly Medina no dudó en burlarse de las ocurrencias de Jorge Luna al bromear con Ricardo Mendoza por la relación que tuvo con la modelo Mayra Goñi.

“A Jorge Luna no se le puede contar nada por qué siempre tiene las precisas. A él se le sale espontáneo, como a nosotros. A mí me cuentan algo y yo no lo puedo guardar, yo lo digo, lo cuento. No puedo con los secretos. Entonces, Jorge está grabando otra historia de comedia que ellos hacen, y se le sale porque el mago que le estás adivinando el futuro, el pasado y presenta lo que sea, y lo confunde con Ricardo, que le está leyendo él. Ahí vamos a descubrir la verdad de por qué terminó esta historia.”