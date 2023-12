Retiro AFP: César Revilla, presidente de la Comisión de Economía, huye entre insultos por la puerta trasera del Congreso

El presidente de la mesa de Economía evadió a los reporteros y se trepó a la parte trasera de un taxi ante los insultos de los transeúntes. (Canal N)

Quedan dos días para el final de la legislatura y las esperanzas de un séptimo retiro AFP se han apagado. Finalmente, y a menos que suceda un hecho inesperado, las bancadas de Fuerza Popular y compañía lograron su cometido: el Congreso no debatirá el desembolso extraordinario hasta la reanudación de las sesiones el próximo año.

El clima político que ha generado la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera es de una verdadera ebullición, por lo que el presidente de la mesa de trabajo, el congresista César Revilla Villanueva, optó por evadir las consultas de la prensa y se marchó rápidamente del recinto por la puerta posterior del palacio Legislativo, lugar donde se trepó a la parte trasera de un taxi.

Este hecho ha provocado la reacción de la ciudadanía, que mediante redes sociales ha expresado su rechazo a lo sucedido; y de los transeúntes que se encontraban en las calles aledañas al local del Congreso, quienes tildaron a Revilla de “parásito” y de “comechado”. Asimismo, los comentarios van en el sentido de las condiciones en las que se desaprobó el debate, a un par de días del final de la legislatura y con evidente displicencia congresal, son curiosas y ameritan explicaciones para el pueblo.

El congresista de Fuerza Popular se mostró en contra de debatir acerca del retiro AFP. (Infobae/Congreso de la República/RPP)

¿Qué pasó en la Comisión de Economía?

Vale recordar que el día de ayer, el parlamentario José Luna Gálvez solicitó una cuestión previa que desacumulase los proyectos en carpeta. Es decir, que desagrupara los proyectos de retiro AFP de los proyectos del sistema previsional, con el objetivo de que, al tratarlos por separado, se pudiese dar prioridad a debatir acerca del séptimo desembolso. Sin embargo, los votos a favor de dicha iniciativa fueron insuficientes para efectuarla, por lo que la sesión se desarrolló con independencia del tema.

Este 13 de diciembre, sin embargo, el congresista Guido Bellido solicitó incluir el debate del retiro AFP, el cual no estuvo incorporado en la agenda, por lo que se pasó a una votación. Los resultados fueron los siguientes: once votos a favor y doce votos en contra; la solicitud no fue aprobada.

Entérese de cómo votaron los congresistas respecto a debatir sobre el séptimo desembolso. (Infobae/Panamericana/Congreso de la República/ El Peruano/Asociación de Contribuyentes)

¿Cómo votaron los congresistas?

Alejandro Enrique Cavero Alva: EN CONTRA.

Rosángella Andrea Barbarán Reyes: EN CONTRA.

Víctor Seferino Flores Ruiz: EN CONTRA.

Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu: EN CONTRA.

María Grimaneza Azula Peralta: EN CONTRA.

Adriana Josefina Tudela Gutiérrez: EN CONTRA.

Jorge Carlos Montoya Manrique: EN CONTRA.

Tania Estefany Ramírez García: EN CONTRA.

Ilich Fredy López Ureña: EN CONTRA.

César Manuel Revilla Villanueva: EN CONTRA.

Elva Edith Julon Irigoin: EN CONTRA.

Noelia Rossvith Herrera Medina: EN CONTRA.

Fuerza Popular y Avanza País se mostraron en contra del retiro. (Congreso de la República)

Segundo Toribio Montalvo Cubas: A FAVOR.

Américo Gonza Castillo: A FAVOR.

Nieves Esmeralda Limachi Quispe: A FAVOR.

Isabel Cortez Aguirre: A FAVOR.

Alex Antonio Paredes Gonzales: A FAVOR.

Germán Adolfo Tacuri Valdivia: A FAVOR.

Carlos Antonio Anderson Ramírez: A FAVOR.

Elías Marcial Varas Meléndez: A FAVOR.

Jorge Luis Flores Ancachi: A FAVOR.

José León Luna Gálvez: A FAVOR.

Isaac Mita Alanoca: A FAVOR.

Como se observa, los congresistas en contra, incluso de debatir acerca del retiro AFP pertenecen a las bancadas de Fuerza Popular (5 congresistas), Renovación Popular (2 congresistas), Alianza Para el Progreso (2 congresistas), Avanza País (2 congresistas) y Acción Popular (1 congresista). Cabe aclarar que Flores Ancachi de Acción Popular votó a favor de la medida.

Mientras tanto, los parlamentarios recibirán 43′317.20 soles solo en este mes de diciembre, representando dicha cifra más de un sueldo mínimo ganado de forma diaria.