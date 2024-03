Zumba fue asaltado en Miraflores y hace denuncia: “Las cámaras no funcionan”. | TikTok.

Zumba, uno de los competidores históricos del extinto reality ‘Combate’, utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia contra la Municipalidad de Miraflores. De acuerdo al bailarín, este municipio no cuenta con cámaras de seguridad activas, por lo que no estarían cuidando a sus ciudadanos.

El exchico reality mostró su furia contra las autoridades y el alcalde de este distrito limeño, pues nadie le quiso dar alguna explicación. Asimismo, se animó a contar cómo sucedió el robo de su celular a plena luz del día.

De acuerdo al popular Zumba, el robo de su celular sucedió en horas de la mañana, cuando se encontraba caminando por una calle de Miraflores. Es un descuido, un moto lineal se estacionó frente a él y el conductor con un arma de fuego lo amenazó para que le entregue sus pertenencias.

“Me robaron. Eso fue aproximadamente a las 11:30 de la mañana, justo en la avenida Pardo donde está la bajada de Brasil. Pasa un tipo con una pistola en la cual me arrebató mi celular, tenía en esa típica moto lineal con esa caja de Rappi, lo único que hice fue correr detrás de esa bendita moto...”, dijo.

Luego de lo sucedido, Zumba se dirigió directamente al centro de control de serenazgo, con la esperanza de que las cámaras de seguridad hayan captado lo sucedido y pueda poner la denuncia correspondiente; sin embargo, grande fue su sorpresa al saber que estaban inoperativas.

“Me fui directamente al centro de control en serenazgo de Miraflores, subí al cuarto piso y qué creen, las cámaras no funcionan en Miraflores. Habían dos policías y más de 25 personas trabajando en ese lugar donde las computadoras están de adorno porque no hacían absolutamente nada. Ni siquiera me dieron una solución”, añadió.

Al no encontrar una solución en este lugar, se dirigió directamente a la Municipalidad de Miraflores, con la intención de que sus reclamos sean escuchados, pero nadie le dio la razón, por lo contrario, cuando intentó hablar con el alcalde, este no lo recibió y lo mandaron a sacar de la sede municipal.

“Bajé y me fui a la Municipalidad de Miraflores, a buscar a ese alcalde, al alcalde Canales, ese señor que bota a los que hacen contenido en el parque Kennedy, los que manda a sus matones a botar a las señoras indefensas que trabajan en las calles...”, añadió.

Finalmente, el exchico reality hizo un pedido insólito, asegurando que el alcalde de Miraflores debería de ser vacado por sus propios vecinos. “Fui a la Municipalidad a encarar a ese señor Canales, no hace absolutamente nada y espero que lo vaquen, no sirve para nada”, sentenció.

La vez que Zumba le pidió a Rosángela Espinoza parte de sus ganancias

Cuando Zumba se reencontró con Rosángela Espinoza en ‘Esto es Guerra’, el exchico reality no dudó en solicitarle para de sus ganancias a la popular ‘Chica Selfie’, asegurando que gracias a él se hizo conocida, ya que se colgó de su fama al mostrar un interés amoroso en su momento.

“Es que yo me la creí. Fui víctima y me atrapó y eso que me fijé en su corazón porque en ese momento no se había operado nada y estaba tal cual. (Me utilizó) se colgó. Yo justo ayer la vi en ‘Esto es Guerra’ y le dije ya, ¿cuánto?, dame el 20%”, comentó.