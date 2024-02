Corredor Morado suspende servicio el 4 de marzo: MEF observó pago de deuda, según representante

El Corredor Morado afirma que la situación ya se sabía desde la gestión de Paola Lazarte - crédito archivo Infobae

Gerardo Hermoza, representante del Corrador Morado, afirmó que no se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre el pago de la deuda que se mantiene con los corredores complementarios, por lo que se verán obligados a suspender el servicio este lunes 4 de marzo.

De acuerdo a declaraciones a Canal N, si bien el MTC mostró predisposición a llegar a un trato, la reunión terminó siendo insatisfactoria debido a las “trabas” que estaría poniendo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Prácticamente, nos han dicho que no nos van a pagar”, mencionó.

Hermoza contó que el MTC iba a sacar un decreto de urgencia sobre el pago de la deuda, pero que el MEF habría observado este documento.

Los corredores complementarios deben ser supervisado por la ATU - crédito Andina

“Ahora el ministerio de economía se ha convertido en una entidad que evalúa contratos, que no es su función. Y estamos atados de manos, porque no podemos seguir continuando bajo este esquema y arrastrando una mochila de deudas desde el 2016. Le hemos explicado esto al ministro y hemos quedado en reunirnos en la tarde nuevamente (de este 29 de febrero), pero yo no creo que la situación vaya a cambiar”, sostuvo.

El representante del Corredor Morado afirmó que ya tienen listo el documento sustentatorio para presentarlo este jueves 29 a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) con la información legal y economía donde se verifica que los han mantenido “en desequilibrio económico”.

“Ya quebraron a dos operadores, de cuatro que había, la flota ha bajado a la mitad en estos años, no porque queramos sino porque nos han obligado a operar en perdida. Ellos no han tomado ninguna acción para que esta situación cambie”, argumentó.

Josué Gutierrez presentó su renuncia a la presidencia de la ATU, pero hasta ahora no hay un reemplazo - crédito Andina

Por otro lado, criticó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por su supuesto “desconocimiento de la deuda”.

“Esto viene desde la ministra Paola Lazarte. Ella dio una conferencia de prensa el 28 de julio el año pasado. Firmamos un documento en el que dice que íbamos a ir a un trato directo y a un amigable componedor que es una figura legal de las APP. Hemos trabajado desde junio hasta prácticamente diciembre. Ahora dice que nadie sabe nada, dejan entrever que la ATU se ha puesto de acuerdo con los concesionarios”, dijo.

¿Qué sucedió con el Corredor Morado?

Si la situación del Corredor Morado continúa como se encuentra actualmente, el próximo lunes 4 de marzo se hará efectiva el paro de las operaciones.

El corredor morado es uno de los servicios más utilizados y - crédito archivo Infobae

Esta decisión tomará a pesar de los esfuerzos del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, por mantener operativa esta línea de transporte. La deuda que mantiene el Estado Peruano con las compañías que operan los corredores complementarios asciende a más de S/300 millones. Esta situación ha vuelto insostenible la prestación del servicio desde el punto de vista económico.

La crisis del Corredor Morado se agrava debido a controversias contractuales y la incapacidad de retirar de su ruta a vehículos informales, lo cual es responsabilidad de la Municipalidad de Lima y la Autoridad Nacional de Transporte Urbano para Lima y Callao.

Además, decisiones pasadas, como la cancelación de todas las licitaciones durante la gestión de Luis Castañeda Lossio en 2015, han contribuido al deterioro de la red de sistema integrado de transporte.

En este contexto, Hermoza ha señalado que es responsabilidad del MTC disponer los recursos hacia la ATU para saldar la deuda con las empresas concesionarias. Estas últimas adquirieron buses modernos valorizados en medio millón de dólares cada uno, pero ahora asegura que se ven en la obligación de devolverlos, añadiendo más presión a la ya complicada situación.