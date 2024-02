Aeropuerto de Chinchero se retrasará hasta marzo de 2026, según titular del MTC: “La obra no está paralizada”

¿Por qué aún demora la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero? MTC responde. - Créditos Composición Infobae/Andina/Ricardo Cuba

Según el contrato que se firmó, el Aeropuerto Internacional de Chinchero tendría que entregarse en julio de 2025; sin embargo, debido al entrampe, que retrasan los avances en la obra, esta demoraría hasta marzo de 2026. Así lo declaró el ministro de Transporte y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes Espejo, para RPP, donde aclaró lo que ha sucedido en el proceso de construcción de este gran proyecto en Cusco.

Aeropuerto de Chinchero: ¿por qué se ha dado la demora?

Como se sabe, el Aeropuerto Internacional de Chincheros lleva planteándose como proyecto desde el 2001. Pero ha demorado ya más de dos décadas, teniendo intentos de construirse y paralizaciones repetidas veces. Sin embargo, luego de retomarse las obras de uno de los componentes de este, se ha revelado que este podría demorar más del 2025, año en que se iba a entregar según la última actualización. ¿Qué ha ocurrido en este último año?

”Lo que ha ocurrido es que, del lado del convenio, la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), (...) el supervisor ha ido cuestionando algunos diseños (del proyecto) que se presentaron y han habido unas discrepancias técnicas”, declaró Raúl Pérez-Reyes Espejo, titular del MTC, declaró en RPP sobre el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Asimismo, el ministro resaltó el impacto de la pandemia por el COVID-19 para el inicio del proyecto entonces.

Para fines de diciembre de 2023, solo se había avanzado 11% de las obras, lo cual debió haber estado en 20%, según señala Pérez-Reyes. “La obra se reinició rápidamente y avanzamos. (....) Pero estos atrasos en el diseño, más la etapa inicial, además, las lluvias, hicieron que no se llegara a la meta. A esto, adicionalmente, en el marco del contrato, el contratista tenía que cumplir unos hitos, para poder recibir un adelanto y esto no ocurrió. Como no cumplieron con este compromiso contractual, no pudimos dar el adelanto. Y eso ha provocado también una baja en la carga de la obra”, agrega.

Sin embargo, el ministro afirma que “la obra no está paralizada. La obra sigue todavía en operación, hay más de 300 trabajadores en la obra. (...) Ahora está en 12%. Todavía hay mucho por hacer ahí. (...) Tenemos US$ 510 millones de soles en el presupuesto este año para este proyecto”, concluyó.

Aeropuerto de Chinchero podría demorar hasta 2027

“Estamos planteando marzo 2026″, declara Pérez-Reyes, pero también sostiene que están esperando a que los supervisores revisen el cronograma acelerado, y den su opinión.

Sin embargo, según información de Semana Económica, la gestión del proyecto —esta está conformada por un consorcio internacional, compuesto por Hyundai Engineering & Construction (Corea), Sinohydro Corporation (China), ICA Constructora (México) y HV Contratistas (Perú)— también ha señalado que enfrentó diversos obstáculos; además de los mencionados por el ministro, señalan desacuerdos internos y problemas técnicos que impidieron el avance de las obras.

Así, Carlos Ugaz, director ejecutivo de Dohwa Engineering —miembro del consorcio— dio aviso sobre lo que falta para que aeropuerto de Chinchero se termine: así, advirtió que la fase 4 (que implica el funcionamiento del nuevo aeropuerto cusqueño) demoraría todavía unos 36 meses. Esto quiere decir que el aeropuerto de Chinchero estaría listo aún para inicios del 2027.

Frente a estas controversias, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto (Acción Popular), solicitó un informe detallado sobre la situación actual de los trabajos que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Chinchero, al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo, para que se explique este entrampamiento de la obra, que se ubicada en Urubamba, Cusco, y que significa una gran inversión que lleva más de 20 años de anunciarse.