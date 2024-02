¿Cuál es la edad real de Pamela López y cuántos años le lleva a Christian Cueva y a Pamela Franco?

¿Cuál es la edad real de Pamela López y cuántos años le lleva a Pamela Franco?

Pamela López, esposa del conocido futbolista Christian Cueva, confirmó recientemente el fin de su relación luego de 15 años, exponiendo pruebas de una supuesta infidelidad de su esposo con la cantante Pamela Franco. Este anuncio causó sorpresa, especialmente por las circunstancias que lo rodean. Según su comunicado, la ruptura se debió a “una serie de sucesos lamentables” vinculados con una figura del ámbito musical de la cumbia.

Esta controversia no solo llamó la atención por los detalles de la separación, sino también por otros aspectos de la vida privada de la pareja, como la verdadera edad de Pamela López. Hasta el momento, la madre de los hijos de Cueva había mantenido en reserva su edad, pese a celebrar públicamente sus cumpleaños cada 8 de junio.

El programa ‘Magaly TV La Firme’, reveló que Pamela López tiene 37 años y nació en Trujillo, La Libertad. Por su parte, Christian Cueva, natural de Huamachuco, La Libertad, nació el 23 de noviembre de 1991, teniendo actualmente 32 años de edad. Esto establece una diferencia de cinco años entre la pareja.

Pamela López tiene 37 años de edad y se ha realizado varios tratamientos estéticos para lucir una figura envidiables.

¿Y cuántos años tiene Pamela Franco? De otro lado, Pamela Franco nació el 1 de julio de 1988 y su edad es de 35 años. De comprobarse que la cantante de cumbia tuvo una relación con Cueva, se puede deducir que al exintegrante de la Selección Peruana le gustan las mujeres mayores que él.

¿A qué se dedica Pamela López?

Pamela López y Christian Cueva iniciaron su romance en el 2011, momento en el cual el deportista daba sus primeros pasos en su carrera profesional con el club deportivo Universidad de San Martín de Porres. Desde entonces, su unión enfrentó numerosos rumores de infidelidades vinculadas a varias personalidades del medio, incluidas Alexandra ‘La Chama’ Méndez, Shirley Arica, Olinda Castañeda, Vania Bludau y Rosángela Espinoza. A pesar de ello, la relación se mantuvo firme hasta hace poco, que López descubrió el vínculo de su esposo con Pamela Franco, llevándole a tomar la decisión de separarse.

Es relevante mencionar que Pamela López, durante sus años de matrimonio, ha estado dedicada únicamente en el cuidado de su familia, enfocándose en una profunda fe cristiana, aspectos que ha compartido abiertamente en sus redes sociales. Ella y Cueva tienen tres hijos en común, aunque López tiene una hija de una relación anterior, a quien el popular ‘Aladino’ ha considerado siempre como propia.

Pamela López tiene tres hijos con Christian Cueva.

Video de Christian Cueva con el con papá de Pamela Franco

Un video recientemente difundido por el programa televisivo “Magaly TV La Firme” revela imágenes de Christian Cueva compartiendo tiempo con el padre de Pamela Franco. Este material se suma a la serie de evidencias que sugieren una posible infidelidad por parte de Cueva hacia su aún esposa, Pamela López. Este último video fue grabado el 2 de diciembre de 2023 y se ha convertido en un elemento clave en la creciente controversia entorno a la figura del futbolista.

Las imágenes muestran a Cueva en un ambiente familiar, en la residencia paterna de Pamela Franco en Nuevo Chimbote. Se le observa vistiendo un polo amarillo y un short negro, atuendo con el que también aparece en fotos previas, sentado junto al progenitor de Franco en lo que parece ser un momento ameno de música y bebida. Llama la atención que durante el video, el futbolista se quita un anillo de compromiso, gesto que denotaría intenciones de ocultamiento.

Las pruebas de la supuesta infidelidad, incluido este video, serían parte de las evidencias en una demanda de divorcio que interpondrá López contra el padre de sus hijos. “Vamos al detalle del anillo. En un momento lo vemos con el aro de casado. Después, pasa un rato y lo vemos con la mano en el bolsillo. No sé si guardándose el aro o sacándoselo disimuladamente, pero ahí ya no tiene el aro”, comentó Magaly Medina sobre el video.

En ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina contó que esposa de futbolista, Pamela López, continúa recibiendo más videos y fotografías que probarían infidelidad de Cueva con cantante de cumbia. (Magaly TV La Firme)

Christian Cueva reconoce romance con Pamela Franco

El futbolista Christian Cueva ha emitido una disculpa pública dirigida a su familia, y en particular a su esposa Pamela López, tras la revelación de su involucramiento con Pamela Franco en el año 2018. Cueva ha desmentido que su conexión con Franco haya constituido una relación, describiéndola más bien como un error del pasado. Este acto de contrición fue comunicado a través de una carta abierta a su comunidad en Instagram.

“No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor”, dijo.

Cueva expresó arrepentimiento por los daños causados a sus seres queridos a raíz de sus acciones pasadas, enfocándose en la necesidad de sanar las heridas infringidas a su esposa y a sus hijos. “Si bien, hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella nuevamente, una sola vez, a través de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera sanar”, detalló.