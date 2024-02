Lima en riesgo por lluvias: Más del 80% de distritos de la capital corren peligro de sufrir huaicos o desbordes de ríos

Huaicos por lluvias afecta a vecinos de Comas y Chaclacayo (Latina Noticias)

A propósito del huaico de proporciones moderadas que se registró la mañana de este jueves 8 de febrero en Chaclacayo y Comas —debido a las intensas lluvias que se viven en el interior del país—, la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, reveló que más del 80% de los distritos de la región se encuentran en riesgo ante eventuales desbordes de los ríos.

En una entrevista para Exitosa Noticias, Vásquez Cuadrado detalló que, de los 128 distritos que se encuentran bajo su jurisdicción a lo largo y ancho de todas las provincias de Lima, existen 103 en peligro de inundaciones.

En esa línea, lamentó que el gobierno central centre sus esfuerzos (materiales y económicos) en descolmatar ríos y quebradas ubicados en la superficie de la región, en vez de concentrarse en el foco del problema, que se encuentra en zonas de mayor altitud.

“Todos los años hay lluvias, pero se destina mayor presupuesto para limpiar las partes bajas que las partes altas. He visto declaratoria de emergencia en Chaclacayo, Chosica, pero qué hacemos limpiando las partes bajas si los huaicos vienen de arriba. Y allí no hay inversión, la inversión la hacen abajo. Estamos mal”, dijo al referido medio.

“Este no es un problema de ahora, es un problema de años. Por ejemplo, para que sepan como se ven los temas de prevención y emergencia. Antes, el gobierno ha destinado mil millones a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para limpiar ríos y quebradas, pero pasa la lluvia, pasa el incidente, y ya no queda nada. Se perdió todo ese dinero. Se deben hacer obras de prevención definitiva”, continuó.

En otro momento del diálogo con la prensa, la gobernadora regional de Lima hizo hincapié en que la necesidad de la capital del Perú en estos momentos es la construcción de puentes.

“Tenemos 29 puentes que necesitamos urgentemente. Como región no podemos asumir el costo, no tenemos presupuestado. Hemos hecho las gestiones ante el gobierno central, hemos hablado con el propio ministro de Transporte y Comunicaciones, con Provias Descentralizado, y nos dicen bien claro que no hay puentes”, precisó.

“Hay agricultores que han perdido demasiados terrenos de cultivos. El río se come toda la parte de sus tierras, dejando en pobreza a muchos agricultores”, aseveró.

Vecinos de Chaclacayo iniciaron trabajos de rehabilitación de las vías del distrito y la recuperación de sus espacios. Denuncian falta de ayuda por parte de las autoridades. (Foto: Captura/Latina)

Lluvias en la sierra hasta el 10 de febrero

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió que existen 216 distritos en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

Según explica la institución a través de un comunicado, todo esto sería provocado por la ocurrencia de precipitaciones en la sierra centro desde el viernes 9 hasta el sábado 10 de febrero.

“Huancavelica, con 46, es el departamento que presenta la mayor cantidad de jurisdicciones en riesgo muy alto, seguido de Ayacucho (20), Junín (13), Pasco (5), Lima (3), Huánuco (3), Áncash (2); en tanto, 124 distritos de dichos departamentos, se encuentran en riesgo alto”, se lee en el comunicado.

“Ante esta situación, el INDECI exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia”, sigue el texto.

Lluvias en Lima continuará, de forma esporádica, lo que resta de febrero y todo marzo. (Foto: Andina)

¿Por qué lloverá en Lima hasta marzo?

De acuerdo al general Ricardo Pajares, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las precipitaciones pluviales que cubrieron a casi todos los distritos limeños responden a dos factores que están colaborando para que se activen las quebradas.

“Una de ellas es el incremento de la temperatura, que está generando mayor evaporación y esta humedad es trasladada por los vientos hacia la cuenca media y baja de Lima. Allí es donde se encajona y se están presentando lluvias puntuales que generan la activación de quebradas”, explicó.

“También tenemos un fenómeno ciclónico que se está presentando en el sur del océano pacífico y, de acuerdo al aviso del Senamhi, va a generar lluvias, nieve, granizo, aguanieve en la sierra y lluvia en la costa”, agregó.