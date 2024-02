Alerta del Sismate: ¿Cuándo será la próxima prueba de aviso de emergencia de sismo del Indeci?

Verifica que tu móvil no esté configurado en Modo Avión, lo cual es crucial para permitir la recepción de señales de las torres de telefonía y así conseguir que la alerta llegue a tu aparato.

Ten en cuenta que para la recepción de estas alertas no es necesario contar con conexión a internet o un plan de datos activo, dado que se transmiten a través de canales de comunicación exclusivos.

Si después de verificar estos aspectos tu dispositivo aún no logra captar las alertas, es posible que tu teléfono no tenga activada la función de “Cell Broadcast” o que la torre celular cercana no disponga de esta capacidad. En este caso, es recomendable consultar con tu proveedor de servicios móviles acerca de la compatibilidad de tu dispositivo y la disponibilidad de este servicio en tu localidad.