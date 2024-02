SISMATE: Alarma de sismo enviada por Indeci a celulares sorprende a limeños y personas de otras localidades

| Foto: Agencia Andina

El instituto de Defensa Civil (Indeci) emitió una alerta en los celulares de peruanos ante el peligro de crecida de ríos o posibles desbordes. El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana ante Emergencia (SISMATE) seguirá en fase de prueba, indicó la entidad a través de un mensaje que apareció en la pantalla de los dispositivos.

De acuerdo a Indeci, esta alarma se escuchó en “las áreas geográficas (delimitadas por las entidades técnico-científicas) que podrían ser afectadas por estos peligros”.

Mediante comentarios en redes sociales, ciudadanos comentaron que el fuerte sonido se escuchó en Lima, Trujillo, Cusco y otras regiones del país.

Sismate. (Foto: Andina)

¿Hasta cuándo seguirá la prueba de la alarma?

El Indeci informó a través de su mensaje en los celulares que este periodo de prueba continuará hasta el 15 de marzo de este año.

“¿Por qué no avisan que la alarma es de prueba? Qué susto, estamos en Rebagliatti y todo el mundo se volvió loco. Nadie sabía qué era, si es incendio, si hay que evacuar o qué. (Sonó en) todos los teléfonos a la vez”, lamentó una usuaria en Facebook.

En otros establecimientos de Salud, como en el hospital Guillermo Almenara, las autoridades inmediatamente explicaron a los trabajadores cuál es el protocolo para situaciones de emergencia.

Sismate: descubre si tu celular podrá recibir mensajes de alerta temprana.

¿Cómo saber si mi celular puede recibir alertas?

Solo los dispositivos móviles que cuenten con la tecnología “Cell Broadcast” (Difusión Celular) podrán recibir este tipo de mensajes.

“Actualmente, en el país se está trabajando con la tecnología 5G-NS que utiliza la infraestructura de 4G, por lo cual está integrado al sistema del SISMATE y los terminales móviles pueden recibir los mensajes ‘Cell Broadcast’. Si no recibieran los mensajes, podría ser debido a que el terminal móvil no cuenta con la funcionalidad Cell Broadcast o en la estación base celular no se encuentra habilitada los features”, explicó Carlos Aguirre, Director General de Programas y Proyectos en Comunicaciones del MTC.

Para conocer si el teléfono cuenta con esta tecnología, los usuarios tienen que seguir los siguientes pasos:

Revisar si el número de IMEI que está impreso en la caja coincide con el que se muestra en el equipo. Para ello solo se debe marcar *#06# en el teclado como si iniciara una llamada. Después, se debe confirmar si el teléfono fue homologado. Para ello, el MTC habilitó una plataforma web para verificar que exista el certificado por marca o modelo. Se puede ingresar a través de este link: https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index

Para encontrar el modelo, hay que ingresar a la sección Ajustes del celular y luego entrar la opción ‘Acerca de este teléfono’. Este es el código que se tendrá que colocar en el campo ‘Modelo’, en la página del ministerio.

El certificado se puede descargar en formato de PDF. En este documento también se podrá ver la fecha de la homologación del dispositivo que ingresó al Perú.