Christian Domínguez y el rating que logró su aparición en América Hoy: cantante lloró y pidió disculpas a Pamela Franco

Christian Domínguez rompió su silencio el pasado lunes 5 de febrero en el estreno de ‘América Hoy’, espacio del que fue parte hasta el 2023. Después que saliera a la luz el ampay de Magaly Medina, donde se le ve al cantante siéndole infiel a Pamela Franco con Mary Moncada, el cumbiambero prefirió no referirse al respecto. Hasta esta semana, que no solo concedió una entrevista al magazine, sino que también se presentó en vivo.

Durante esta conversación con ‘América Hoy’, Christian Domínguez pidió disculpas a la madre de su hija menor y no pudo contener las lágrimas, señalando que estaba arrepentido.

“Es un momento bastante complicado. Yo tengo que aceptar el error que tuve grande, tengo que pedirle perdón a Pamela en primero lugar, a mis padres, a mis hijos, a la familia entera, por la vergüenza pública. Yo me siento avergonzado (por las imágenes), y por lo que causé, miserable.

Consultado por si saldrán más mujeres para decir que tuvieron un encuentro con él, Christian Domínguez indicó que sí. “Yo me he equivocado más de dos veces, muchas veces. Desde que yo recibo un mensaje y coqueteo, ya estoy equivocándome. Ya voy equivocándome muchas veces, no solo dos. No solo porque no haya sido un encuentro no es una equivocación… Me equivoqué muchas veces”, respondió Christian Domínguez.

Como se recuerda, Mary Moncada y Alexa Samamé son las dos mujeres que salieron al frente para indicar que tenían encuentros sexuales con el cantante de cumbia, pese a que tenía una relación con Pamela Franco.

Esta entrevista generó revuelo en el público, quienes no dudaron en sintonizar el programa. ¿Cuánto de rating logró esta conversación? Aquí te mostramos las cifras.

El espacio de América TV logró 10 puntos de rating, ubicándose en el quinto lugar de los espacios más vistos del pasado 5 de febrero. El primer lugar fue para la telenovela ‘Luz de Esperanza’, con 14.1 de rating y el segundo puesto fue para el programa de Magaly Medina, ‘Magaly TV La Firme’, con 13.6.

Rating: Los 10 programas más vistos del 5 de febrero

Luz de Esperanza 14.1

Magaly TV La Firme 13.6

Super Ada 13.4

Esto es Guerra 12.6

América Hoy 10

El Gran Chef Famosos 9.3

ATV Noticias 9.2

América Noticias 9.2

Papá en Apuros 9

Los Milagros de la Rosa 8.8

Magaly Medina y su dura crítica hacia Christian Domínguez

La conocida presentadora Magaly Medina criticó abiertamente el tratamiento que Christian Domínguez recibió durante su visita al programa ‘América Hoy’, especialmente por la espectacularidad con que se presentó su llegada al set. Adicionalmente, la conductora de ATV puso en tela de juicio la decisión de la producción de Ethel Pozo por enfocarse en dicho espectáculo, destacando la conducta pasada de Domínguez hacia sus parejas.

En el marco de su programa, ‘Magaly TV La Firme’, la periodista aprovechó para sugerir a Domínguez la consulta con un psiquiatra en vez de un psicólogo para afrontar sus problemas personales, incluyendo la infidelidad. La presentadora argumentó que solo un especialista en psiquiatría podría tratar adecuadamente las adicciones y comportamientos problemáticos de Domínguez, insinuando la gravedad de sus acciones y la incapacidad de mostrarse empático hacia el sufrimiento de sus parejas e hijos.

“Es tan irresponsable que con cada relación nueva, las embaraza y tiene hijos. Eso es irresponsable, eso es inmadurez, es no tener empatía ni madera de ser humano”, fueron las palabras de Magaly Medina en su edición del 5 de febero.

La presentadora enfatizó en la repetición de patrones dañinos que el cantante de cumbia ha mantenido, pues no ha mostrado remordimiento a la hora de lastimar a quienes lo rodean. Para la comunicadora, solo un profesional en psiquiatría puede llevar el caso, no un psicólogo.