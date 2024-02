Christian Domínguez pide perdón a Pamela Franco en llanto: “Discúlpame por haberte matado emocionalmente”

Christian Domínguez hace mea culpa y se dirige a Pamela Franco | América Hoy. América TV

Christian Domínguez está dispuesto a recuperar el amor de Pamela Franco, a quien le ha sido infiel en más de una oportunidad. En el estreno de ‘América Hoy’, el artista nacional se dirigió a la madre de su última hija para pedirle perdón por haberla engañado con Mary Moncada y con Alexa Samamé, aunque no descartó que más mujeres salgan a la luz.

Te puede interesar: Candentes chats y audios de Christian Domínguez a Mary Moncada y Alexa Samamé: “Soy tu marido”

“No es fácil perdonar y no creo que eso suceda… Lo único que tengo que pedir, aparte de pedirle perdón a la gente que se ha sentido afectada por mis acciones… Mil disculpas por todo lo que hice, perdí mucho… otra vez. Solo tengo que trabajar y refugiarme en mis hijos, cosa que he estado haciendo estos días. Son los únicos que me dan la fuerza, no puedo descansar, tengo muchas responsabilidad”, señaló en un principio.

Acto seguido, le envió un sentido mensaje a Pamela Franco por haberla decepcionado de la peor manera.

Christian Domínguez se mostró arrepentido por su infidelidad a Pamela Franco. Captura/América TV

“Discúlpame por haberte matado emocionalmente, por destruir lo que queríamos construir, en un segundo se tira todo abajo por mis errores. Discúlpame por haberte lastimado de esa manera, no solamente a ti, sino también a toda tu familia. Mi familia ya lo sabe, pero no le he pedido disculpas a tu familia y aprovecho la oportunidad para hacerlo”, señaló con la voz entrecortada.

Finalmente, Christian Domínguez indicó que entenderá a Pamela Franco en caso no le dé su perdón, por lo que le hizo una promesa: “Si no fui un buen marido, por lo menos debo ser un buen padre y continuaré dando lo mejor para nuestra hija, también para mis demás hijos”.

Christian Domínguez está en terapia psicológica

En la entrevista, Christian Domínguez no se reconoció a sí mismo como un “infiel serial”. No obstante, destacó que hay un problema emocional, el cual desconoce, que lo ha llevado a traicionar a sus parejas de turno. Por ese motivo, ha decidido llevar terapia psicológica a raíz del último ampay que protagonizó.

Te puede interesar: Pamela Franco y el contundente comunicado donde anuncia su separación definitiva de Christian Domínguez: “Soy fuerte”

“Ya estoy tomando ayuda psicológica. Desde el día dos que pasó el programa, lo primero que hice fue ir al psicólogo, decidí ponerme en sus manos porque tengo un problema y debo identificarlo. Cuando hablaba en televisión lo hacía con sinceridad”, declaró este lunes 5 de febrero.

Christian Domínguez está llevando terapia psicológica.

Cuando Janet Barboza y Ethel Pozo le preguntaron si era adicto al sexo, el cumbiambero respondió: “No, no lo he pensado, por ahí no va (adicción al sexo o romance). Estoy en manos del psicólogo. Estoy tratando de curar e identificar, vengo de una familia funcional, con amor, sin agresiones, sin infidelidades, con padres maravillosos. Tengo que saber qué rollo tengo para reconocer el error”.

¿Qué pasó con Christian Domínguez?

Christian Domínguez fue ampayado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ al interior de una camioneta con Mary Moncada, una empresaria peruana radicada en Estados Unidos. Según la mujer, ellos mantuvieron relaciones sexuales dentro del vehículo, producto de un coqueteo que data desde junio de 2023. Una vez cometieron el acto, Mary regresó a su departamento y el líder de Gran Orquesta Internacional vio a Pamela Franco y a su pequeña hija.

El ampay de Christian Domínguez con rubia en su camioneta. ATV

Días después, el espacio de Magaly Medina reveló que Christian Domínguez tenía un segundo romance clandestino. Una mujer identificada como Alexa Samamé, natural de Chiclayo, mostró audios y chats que demostraban que mantuvo conversaciones subidas de tono y encuentros íntimos con el cantante de cumbia, mientras él aseguraba en televisión que Pamela Franco era el amor de su vida.

Te puede interesar: Karla Tarazona se solidariza con Pamela Franco: “Yo también pasé por lo mismo y tengo empatía con ella”

En ‘América Hoy’, Christian Domínguez reconoció que falló a Pamela Franco al involucrarse con ambas mujeres. “Me siento avergonzado por el acto y por lo que causé, miserable”, dijo.