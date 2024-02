Presidente de Aurora confiado de vencer a Melgar en primera fase de Copa Libertadores

Jaime Cornejo, presidente de Aurora, se mostró confiado de derrotar a Melgar en Copa Libertadores.

Este miércoles 7 de febrero a las 19:30 horas peruanas, Melgar visitará a Aurora de Bolivia en el estadio estadio Félix Capriles de Cochabamba por el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores. Será un partido muy importante, pues los dirigidos por Pablo de Muner tratarán de sacar un buen resultado, para definir la llave el próximo miércoles 14, cuando jueguen en condición de local en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

Pese a que, en la previa, el choque se vislumbre parejo, para Jaime Cornejo, presidente del cuadro altiplánico, la situación es diferente. El directivo boliviano considera que su equipo es muy superior a los ‘rojinegros’ y afirmó que, por plantel, deberían superar la eliminatoria sin mayores complicaciones:

“Sabemos lo que tenemos, no quiero pecar de arrogante, pero tenemos un equipo como para pasar mínimamente esta primera fase”, declaró a medios locales.

Recordemos que el cuadro ‘celeste’ clasificó al principal torneo de clubes de Conmebol al quedar cuarto en la tabla acumulada del campeonato boliviano, consiguiendo retornar a un certamen internacional después de ocho años. Sus principales fichajes para esta campaña son el uruguayo Martín Alaníz, proveniente de Cerro Largo y el boliviano Antonio Bustamante, que retorna del Boldklubben af 1893 de Dinamarca.

No obstante, su principal figura es el colombiano Jair Reynoso, quien a sus 38 años fue el goleador del equipo con 18 años, por lo que fue convocado por Antônio Carlos Zago a la selección de Bolivia y debutó en la victoria 2-0 sobre Perú en La Paz por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas. También cuentan con el volante brasileño Serginho, quien a sus 39 años viene de marcar 4 tantos y brindar 12 asistencias.

Jair Reinoso, figura de Aurora, estuvo en la victoria de Bolivia 2-0 sobre Perú por Eliminatorias Sudamericanas (AP Foto/Juan Karita) AP

¿Cómo llega Melgar a la Copa Libertadores?

Melgar llega en un momento muy complicado a la Copa Libertadores, debido a que el proyecto de Pablo de Muner tuvo un mal comienzo, con dos derrotas consecutivas en las primeras jornadas del Torneo Apertura de la Liga 1. Las dos caídas fueron por 3-2, la primera en condición de local ante Cusco FC y la segunda en su visita a César Vallejo en Trujillo.

“Toca mirar hacia adelante, es importante que tengamos buena autocrítica, el equipo tiene cosas buenas que no podemos llegar a valorar, que nos hagan seis goles en dos partidos, me parece que hay cuestiones que no tienen que ver con lo táctico, con lo estratégico, ni la comunicación, me parece que con los jugadores que tenemos, este tipo de cosas no nos pueden pasar. De la nada nos dieron vuelta el partido, hay que trabajar, tener calma y pensar en el partido ante Aurora y que ya podamos contar con Orzan que es una pieza importante”, declaró el DT argentino.

El equipo de Roberto Mosquera se impuso 3-2 sobre los arequipeños en la ciudad de Trujillo. (Video: Liga 1 Max)

¿Cómo le fue a Melgar contra equipo bolivianos en torneos Conmebol?

Aurora será el segundo equipo boliviano que se enfrente a Melgar en una competencia internacional organizada por Conmebol. La primera vez fue el año 2020 en la primera ronda de la Copa Sudamericana, cuando le tocó jugar contra Nacional de Potosí.

En aquella ocasión, el ‘Dominó' sorprendió al vencer 2-0 en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Bolivia con goles de Joel Sánchez y Othoniel Arce, pero en Arequipa se vio sorprendido y perdió por el mismo marcador.

Por este motivo, todo se definió en la tanda de penales, instancia en la que convirtieron Edson Aubert, el mexicano Alejandro Tejada, ‘Lito’ Sánchez y Paolo Fuentes, mientras que Írven Ávila erró su disparo. El héroe de aquella jornada fue Carlos Cáceda, quien detuvo los remates de Rodrigo Cabrera y Juan Fierro.