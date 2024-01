Melgar vs Aurora: fecha, hora y estadio confirmado del partido por fase 1 de Copa Libertadores 2024

Melgar vs Aurora: fecha, hora y estadio confirmado - Créditos: Composición Infobae

Semanas atrás, se conoció que Melgar se medirá ante Aurora de Bolivia por la primera fase de la Copa Libertadores 2024. Este martes, finalmente la Conmebol hizo oficial los horarios y las fechas de los partidos de ida y vuelta, donde el ‘dominó' iniciará de visita en la ciudad de Cochabamba.

Según el cronograma, el cuadro arequipeño arrancará su participación en el máximo torneo de clubes del continente el próximo miércoles 7 de febrero desde las 19:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio Félix Capriles. Mientras que, la vuelta está programada para el 14 del mismo mes pero en el estadio Monumental de la UNSA.

Los dirigidos por Pablo De Muner tienen el objetivo de replicar lo hecho en la campaña de 2022, cuando lograron clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana, instancia en la que lamentablemente quedaron eliminados tras caer ante Independiente de Valle, campeón de aquella temporada.

Recordemos que en Perú, Universitario y Alianza Lima se hicieron de un lugar en la fase de grupos de manera directa al ser finalistas de la Liga 1 2023. Por su parte, Sporting Cristal es el otro equipo que deberá disputar la primera etapa y lo hará cuando se enfrente a Always Ready.

Cronograma de partidos fase previa de Copa Libertadores - Créditos: Conmebol

¿Cómo llega Aurora?

Aurora viene de quedarse con el quinto lugar de la Liga de Bolivia, por detrás de The Strongest (campeón), Bolívar, Nacional Potosí y Always Ready. Esto más los puntos que pudo sumar en la Copa de Primera División Profesional le valieron para adueños del cuarto puesto del Acumulado y así, escribir su nombre en una nueva edición de la Copa Libertadores, del cual no son partícipes desde hace 15 años.

A lo largo del 2023, los ‘celestes’ disputaron un total de 40 partidos, registrando 17 triunfos, 13 empates y 10 derrotas, sumando 64 puntos, superando a Atlético Nacional Potosí y desplazándolo del último cupo para un certamen internacional.

Un jugador al que se le debe hacer seguimiento es Jair Reinoso, quien se convirtió en la gran figura de los de Cochabamba. Su regular rendimiento y cuota goleador le permitieron a su equipo estar entre los primeros lugares de la tabla. En total, marcó 18 tantos en 32 encuentros, más los dos que anotó por la Copa Nacional.

¿Cómo llegar Melgar?

Pese a que Melgar no inició con el pie derecho el campeonato peruano, igual logró hacerse de un cupo en el torneo internacional en mención. Finalizada la temporada, se ubicó en la cuarta posición con un total de 63 unidades, en 17 victorias, 12 empates y siete derrotas.

Es importante mencionar que, sumó 55 tantos a lo largo del año y recibió 35. Entre los jugadores que más destacaron estuvieron Bernardo Cuesta, goleador histórico del club, así como también Luis Iberico, quien a mediados del 2023 partió rumbo a Letonia para fichar por Riga FC.

Tabla de posiciones acumulada 2023 - Créditos: Composición Infobae

La última aparición de Melgar en Copa Libertadores

Luego de quedarse con el subcampeonato de la Liga 1 2022, Melgar pudo acceder de manera directa a la Copa Libertadores 2023. En aquella oportunidad, el cuadro ‘rojinegro’ compartió el Grupo H con equipos como Olimpia, Atlético Nacional y Patronato.

Si bien se encontraba en un buen momento futbolístico, esto no se vio evidenciado en el terreno de juego y terminó quedando último al sumar una sola victoria, además de un empate y cuatro derrotas.