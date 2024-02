Ernesto Pimentel lamenta traición de Christian Domínguez a Pamela Franco: “Me da pena y vergüenza ajena”

El actor y comediante se mostró muy consternado con el ampay que protagonizó el cantante con Mary Moncada. Además, habló de su último encuentro con la pareja. Video: Paula Elizalde.

Christian Domínguez es protagonista de varios portales y programas de espectáculos después de aparecer en el último ampay de Magaly Medina. En el video de ‘Magaly TV La Firme’, emitido el pasado 29 de enero, el cantante se deja ver junto a una mujer llamada Mary Moncada, quien sube a su camioneta.

El espacio de ATV entrevistó a la rubia, quien no tuvo ningún reparo en asegurar que tuvo intimidad con el cantante en el vehículo. Como consecuencia de este ampay, Pamela Franco anunció el final de su relación.

“Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez. Entiendo el interés de los medios de comunicación por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, se puede leer en el comunicado que publicó la cantante de cumbia.

¿Qué dijo Ernesto Pimentel sobre ampay de Christian Domínguez?

La última aparición de Pamela Franco y Christian Domínguez como pareja será este sábado 3 de febrero en ‘El Reventonazo de la Chola’, donde incluso la chola Chabuca le entrega al cantante el premio al más fiel. Después de difundirse el ampay, Ernesto Pimentel se mostró sorprendido e indicó que vio a los cantantes bastante tranquilos, nada le hizo pensar que estaban en problemas.

“Siento mucha pena, me da mucho dolor. Siento hasta un poquito de vergüenza ajena. Me da conmiseración y no lo digo porque ya he expresado mi público respaldo a Pamela que la conozco de siempre, sino por Christian, porque yo estoy seguro y creo que realmente, Christian se está haciendo daño y no la está pasando bien”, indicó el creador de la chola Chabuca a Infobae Perú.

El conductor y cantante indicó que siente tristeza porque conoce a la pareja no solo como figuras públicas, sino también en su ámbito personal. Incluso, ha visto cómo el actor ha resultado afectado en cada ampay que han difundido a lo largo de todos los años.

“Lo he visto destruirse en cada oportunidad que ha pasado, o que ha sido terrible. Mi posición no es de alguien que ha visto la historia. Yo no puedo alejarme de que es una persona que he visto muchos años, siempre”, dijo el artista, reivindicando su amistad por Christian Domínguez.

Finalmente, indicó que espera que el cumbiambero “analice qué quiere”. Sin embargo, evitó darle un consejo. “No tengo la capacidad, pero sí mi solidaridad para con Pamela Franco”, señaló el artista.

El comediante brindó estas declaraciones en medio del marco de la promoción de su concierto, donde celebrará los 30 años de trayectoria de su entrañable personaje, la chola Chabuca.

El esperado evento se realizará el 14 de febrero en el Parque de la Exposición. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Christian Domínguez rompe su silencio tras ampay

Este lunes 5 de febrero, ‘América Hoy’ presentará su primer programa con una entrevista a Christian Domínguez, donde se abordará el ampay que difundió Magaly Medina. Las entrevistadoras son Ethel Pozo y Janet Barboza.

“¿Te sientes un infiel serial? y ¿Es correcto esto que dicen que Christian Domínguez tiene un modus operandi donde a través del manager va a recolectar chicas que le gustan para salir con él?”, son algunas de las preguntas que le hace la popular ‘rulitos’.

Por su lado, la hija de Gisela Valcárcel le preguntó si había visto junto a Pamela Franco el ampay, como lo aseguró una fuente de América TV a ‘Todo se Filtra’. “¿Cómo puede ser que falles tanto como pareja?”, fue la siguiente consulta que le hizo.

Difunden nuevas preguntas que ‘América Hoy’ le hará a Christian Domínguez. América TV.

Ante las críticas sobre la veracidad de esta entrevista, el programa ‘Estás en Todas’ difundió una foto donde se ve a las conductoras hablando con Christian Domínguez.