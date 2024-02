Alexa Samamé revela que amigo de Christian Domínguez le ofreció dinero para guardar silencio: “Ya está hundido”

Alexa Samamé que el círculo cercano de Christian Domínguez le ofreció dinero para que guardara silencio. (Captura: Magaly TV La Firme)

En medio de la entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ este 1 de febrero, Magaly Medina le preguntó a Alexa Samamé qué la llevó a revelar su romance clandestino con Christian Domínguez a la prensa. La joven respondió sin vacilar que los medios en Chiclayo comenzaron a especular sobre una relación con el cumbiambero, y eso fue uno de los motivos.

Te puede interesar: Alexa Samamé revela que integrantes de ‘Gran Orquesta’ conocían de su romance con Christian Domínguez: “Saben que eres mi mujer”

Sin embargo, no tenían conocimiento de su identidad; solo sabían que había una joven involucrada en un romance con el cantante de cumbia. Tras el anuncio de un ampay el pasado lunes 29 de enero que revelaba la infidelidad de un artista conocido en el programa de ATV, los amigos del cantante comenzaron a especular que la joven de 24 años podría haber hablado.

En respuesta a esto, la joven confesó que allegados al cumbiambero le ofrecieron dinero a cambio de su silencio. “El ampay de Mary fue el lunes, el martes me llama un amigo de él para ofrecerme dinero, una cifra muy alta, más o menos 10 mil soles para que no hable. Yo no quería dinero ni fama”, sostuvo la joven este 1 de febrero.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Además de eso, según Samamé, por la tarde recibió una llamada de un amigo de la expareja de Pamela Franco, quien le informó que se habían comunicado con él desde el penal para preguntarle por ella. La joven de 24 años expresó su temor de que algo pudiera sucederle a ella o a su familia, ya que estaba siendo amenazada.

“Diciendo que si voy a vender información que me va a pasar algo, me dio a entender eso, yo ni lo vi, ni al manager ni a él les hice caso. En la noche me llama de un número desconocido, que si iba a difundir información, recuerda que tienes familia, ahí si yo entré en pánico”, acotó la chiclayana.

“Por el tema de la amenaza, más que todo Yo no quería hablar nada de eso (...) lo hubiera chantajeado o algo, pero no, simplemente fue porque me amenazaron desconfiando de mí por qué incluso la persona que me ofrece dinero me dice ‘yo sabía que tú no eras, porque yo confío en ti Ale’”, le dijo en exclusiva a Magaly Medina.

(Captura: Magaly TV La Firme)

¿Quién es Mary Moncada? La mujer del ampay con Christian Domínguez

En un reciente incidente que captó la atención en Chollywood, Mary Moncada Caballero, identificada en imágenes controversiales dentro del vehículo de Christian Domínguez, es una ciudadana peruana de 35 años que reside actualmente en Estados Unidos. Desde los 19 años, ha vivido en este país, aunque frecuentemente regresa a Perú para visitar a su familia y amigos. Durante una de estas visitas, conoció al músico conocido por su trabajo en la cumbia.

Te puede interesar: Magaly Medina se dirige a Pamela Franco por infidelidad de Christian Domínguez: “Creo que está llevando la procesión por dentro”

Información divulgada por el programa de Magaly Medina indica que la rubia se desempeña como gerente de sucursal en un reconocido banco en Estados Unidos y posee un bachillerato en Administración y Negocios Internacionales. Además, a través de sus redes sociales, comparte regularmente imágenes que destacan su figura, sus viajes internacionales, y un estilo de vida marcado por el lujo y las comodidades.

“Lo conozco desde junio. Estábamos sentados, ay, mira, tal. Y obviamente está Cristian. Él me empezó a coquetear, como tener una interacción conmigo, le seguí el ‘jueguito’. Ahí empezamos, él desde el escenario y yo de mi asiento. La verdad que, o sea, es guapo”, mencionó en entrevista.