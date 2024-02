Romina Gachoy expone a Christian Domínguez: “Llevaba a Mary Moncada a los shows como si fuera alguien del evento”

Romina Gachoy expone a Christian Domínguez: “Llevaba a Mary Moncada a los shows". (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santa María, ha hecho declaraciones impactantes sobre la situación actual en la ‘Gran Orquesta Internacional’, especialmente tras los recientes eventos que han rodeado a Christian Domínguez. La uruguaya compartió que su esposo ya no se siente tranquilo siendo parte de la agrupación.

Te puede interesar: Mary Moncada da detalles de cómo conoció a Christian Domínguez y revela chats: “Empezó a coquetearme, y le seguí el jueguito”

Ante ello, Romina menciona lo siguiente: “Jean Paul no se siente cómodo con todo esto. Está evaluando si continúa o no en la orquesta”, reveló Gachoy, destacando la incomodidad que siente el padre de su hijo ante la situación de infidelidad de su jefe

Además, la modelo destacó que el cantante nunca mencionó que sería ampayado, a pesar de haber sido consultado hasta el último momento, negándolo rotundamente. Asimismo, señaló que llevaba a Mary Moncada a las presentaciones del grupo engañando a todos sobre su verdadera identidad. Gachoy compartió detalles sobre el método utilizado por Christian Domínguez para incluir a la rubia en las presentaciones del grupo.

Romina Gachoy pide a Jean Paul Santamaría que renuncie a la orquesta de Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Christian negaba totalmente que era el protagonista del ampay, lo negó con sus compañeros, producción y mánager. Cuando esta persona (Mary) fue al evento, nadie tenía idea quién era, Christian la presentó como si fuera una persona de las que había contratado para el evento”, explicó Romina Gachoy sobre los comentarios de Christian para un medio muy conocido.

Te puede interesar: Christian Domínguez le decía “mi amorcito” a Mary Moncada: “te extraño, espero que vengas pronto”

Por su lado, Jean Paul Santa María se pronunció sobre las declaraciones de su esposa, quien expresó su preferencia de que él deje la agrupación. Él manifestó comprensión hacia la postura de su esposa y señaló que están abordando este asunto de manera privada.

“Entiendo a Romina. Estamos evaluando internamente si sigo o no en la orquesta. Aún no puedo ofrecer una respuesta definitiva al respecto. Respecto al otro tema (del ampay), prefiero no opinar, es delicado”, afirmó el cantante.

Te puede interesar: ¿Quién es Mary Moncada, la mujer con la que Christian Domínguez le fue infiel a Pamela Franco?

Ante la pregunta sobre si continuará cumpliendo con las presentaciones, Santa María reafirmó su compromiso con el contrato y el público que lo sigue. Tengo un contrato que respetar y sobre todo un compromiso con el público que me sigue”, sentenció a Trome.

Jean Paul Santa María confiesa sentirse un hombre completo luego reconciliarse con Romina Gachoy. YouTube: Gran Orquesta Internacional.

¿Qué dijo Romina Gachoy sobre que su esposo no siga en ‘Gran Orquesta‘?

Durante la emisión más reciente del programa de Magaly Medina, transmitido el pasado 30 de enero, la modelo uruguaya Romina Gachoy expresó su sorpresa ante los acontecimientos relacionados con el líder de ‘La Gran Orquesta’ Christian Domínguez. En sus declaraciones, manifestó su descontento y expresó la esperanza de que el padre de su hijo no continúe trabajando, argumentando que la imagen de Christian perjudica a todos los integrantes de la orquesta musical.

“Tuvo esa actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Christian. Si fuera por mí, no estaría en esa orquesta. La persona responsable de un grupo, la imagen de un grupo, debe ser alguien que tenga valores y cuide a su orquesta ¿Cómo? Con su comportamiento”, dijo en un inicio la esposa de Jean Paul Santa María en comunicación con el programa de Magaly.

Para la modelo, las actitudes que ha tenido Christian Domínguez son muy cuestionadas, por eso prefiere que su pareja no continúe.”Vas a ser el ejemplo de los demás, y obviamente tu orquesta también cargará con la responsabilidad de tus actos, ya sea bueno o malos. No me gusta que Jean Paul esté en una orquesta cuyo líder carece de estos valores. No me parece apropiado”, agregó enfáticamente.