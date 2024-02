Vania Bludau criticó fuertemente a ‘América Hoy’ por contratar a Christian Domínguez: “Qué ejemplo es ese”

Vania Bludau arremetió contra ‘América Hoy’ por contratar a Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 31 de enero, Magaly Medina compartió las declaraciones telefónicas de Vania Bludau sobre el ampay de Christian Domínguez. La exchica reality no vaciló en calificar de cínico al cantante de cumbia al ver las imágenes con Mary Moncada, a pesar de que supuestamente mantenía una relación muy estable con Pamela Franco.

La modelo no solo expresó sus duras críticas al cumbiambero luego de conocerse que le fue infiel a la madre de su última hija con otra mujer, con quien tuvo un encuentro íntimo al interior de su camioneta, sino que también cuestionó su presencia como conductor ejemplar en el programa matutino ‘América Hoy‘. Como se conoce, recientemente se anunció que Christian no seguiría en la conducción del programa de Ethel Pozo. Sin embargo, Armando Suazo ha confirmado que Christian se presentará el lunes.

Ante ello, Vania expresa su sorpresa y desaprobación por el hecho de que Christian siga siendo contratado y tenga un rol de conductor, considerándolo un ejemplo negativo dada su situación. Además de cuestionarse por qué lo mantienen en ese papel.

“Lo siguen contratando y lo ponen ahí de conductor como de ejemplo, no sé en qué están ahí, no puedo creerlo pues, qué ejemplo es ese. Imagino que, pues, una separación con hijos, infidelidad de por medio es muy doloroso, mucha fortaleza para ella (Pamela Franco), más que todo por su pequeña y nada más pues, la vida continúa”, dijo en un inicio la modelo radicada en Estados Unidos.

Vania Bludau arremetió contra ‘América Hoy’ por contratar a Christian Domínguez.(Composición: Infobae)

Vania Bludau le hubiese gustado que ampayaran a Christian Domínguez cuando eran pareja

Cuando le preguntaron a Vania si vio el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada, expresó que habría deseado que durante su relación con Christian se hubiera mostrado un ampay similar en el programa de televisión del cantante. Opina que esto habría evitado mucho sufrimiento, tiempo y dinero invertido en una relación que ella pensaba que sería duradera, incluso su madre tenía esperanzas al respecto. Sin embargo, el ampay demuestra que las personas no cambian.

“Al ver ese ampay dije ‘wow’, o sea, me hubiera encantado que en mi época hubiera salido un ampay de su programa de Christian, porque eso me hubiera ahorrado un montón de tiempo, dinero, de lágrimas; hasta mi mamá tenía fe que esa relación iba durar, pero como vemos, la gente no cambia”, sostuvo Bludau.

Luego, Vania Bludau recuerda el dolor y la dificultad que experimentó durante su relación con el conductor de América televisión. Describe que él le hizo la vida difícil después de todos los malos tratos que recibió. Concluye llamándolo cínico y expresando que no encuentra otro adjetivo para describirlo, mostrando así su decepción y frustración con la situación. “Me hizo la vida de cuadritos después de tanta maldad que me hizo a mí. Para mí, es una persona cínica porque no sé qué otro adjetivo le puedo decir, qué otro sobrenombre”, narró.

Vania Bludau le envió indirecta a Christian Domínguez. (Composición Infobae)

Vania Bludau se solidariza con Pamela Franco por episodio de infidelidad de Christian Domínguez

Por otro lado, Vania Bludau se solidarizó con Pamela Franco por episodio de infidelidad de Christian Domínguez sobre la difícil realidad de una separación, especialmente cuando hay hijos involucrados y una infidelidad de por medio, reconociendo el dolor que ello conlleva. Finalmente, le desea fuerza a la cantante de cumbia, especialmente por el bienestar de su hija, y enfatiza en que la vida sigue a pesar de las adversidades.

“Imagino que, pues, una separación con hijos, infidelidad de por medio es muy doloroso, mucha fortaleza para ella (Pamela Franco), más que todo por su pequeña y nada más, pues, la vida continúa”, finalizó.