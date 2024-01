Lizbeth Cueva no le sorprende ampay de Christian Domínguez: “Ojalá que algún día busques ayuda profesional”

Christian Domínguez: Lizbeth Cueva no le sorprende ampay de Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Lizbeth Cueva no vaciló en ofrecer su opinión profesional sobre el escándalo de infidelidad que involucra a Christian Domínguez y Mery Moncada, así como el impacto que ha tenido en Pamela Franco, su actual pareja.

En sus palabras, la psicóloga subrayó que no resultó sorprendente ver las imágenes del ampay de ‘Magaly TV La Firme’ que involucraban al cumbiambero, y aseguró que si persiste en su actitud soberbia, es improbable que experimente cambios significativos.

“Honestamente a mí no me sorprende. Mira, no es que el infiel no cambie, se trata de las creencias y valores que trae el infiel. Lo primero que creo es que si sigue siendo soberbio no va a cambiar. Si sigue justificando sus actos y minimizándolos... obviamente no va a cambiar. Yo siempre repito que cualquier ser humano, mas allá de si es infiel o no, que quiere transformarse en una mejor persona, lo primero que tiene que hacer es ser humilde. Y para ser humilde hay que reconocer y aceptar”, dijo en un inicio la especialista.

Lizbeth Cueva cuenta con su canal de YouTube desde hace un años y medio.

Asimismo, la exconductora de ‘América Hoy’, en un mensaje directo al cantante, la especialista señala la importancia de buscar ayuda profesional. “¡Te lo dije, te lo dije! Ja, ja, ja, como la mamá que reprende. Mira, creo que solo le diría: ‘Ojalá que algún día tomes la decisión de buscar ayuda profesional por ti mismo. Eres un ser humano que se puede equivocar, sí, pero tus errores también están afectando a tus hijos. Madura, por favor’”, expresó a Trome.

La especialista destacó que Christian Domínguez no es una mala persona, pero resaltó su inmadurez en las relaciones. “Christian no es malo, yo lo he visto, es trabajador, buen amigo, pero muy inmaduro en sus relaciones. Y esos errores pueden manchar y derrumbar lo que ha construido con tanto esfuerzo”, agregó. Sobre la posible caracterización de Domínguez como “infiel compulsivo”, Cueva indicó que no se puede aplicar ese término sin un diagnóstico formal, pero enfatizó en la necesidad de que el cantante madure emocionalmente y trabaje en su autoestima. “Esa carencia la cubre con validaciones afectivas y sexuales”, explicó.

Además, la psicóloga también identificó señales de alerta en Domínguez, destacando la soberbia y la falta de reconocimiento como las más notables. “La primera señal, siempre, fue la soberbia. Luego, el no reconocimiento y siempre hacerse la víctima. Esas fueron las más marcadas que yo vi”, acotó la psicóloga.

Pamela Franco habló de su reacción ante una infidelidad de Christian Domínguez..

Mary Moncada muestra chats y audios que confirman la infidelidad de Christian Domínguez

Mary Moncada compartió con el programa de Magaly Medina chats que revelan los detalles de un encuentro concertado el día del ampay. En los mensajes, ambos acuerdan encontrarse a las 5:30 p.m. del viernes 12 de enero, con Christian Domínguez proporcionando las coordenadas para la cita y solicitando que lo llame al llegar al lugar. “Llámame apenas te diga ‘llámame’. Espérame unos minutos. Atenta”, se lee en los intercambios.

Para ello, la mujer de 35 años detalló que Domínguez solía referirse a ella como ‘reina’ y ‘mami’. Sin embargo, afirmó que no daba importancia a esos términos, considerándolo simplemente como un momento de distracción. “Estoy dando la cara. No te voy a mentir, estas son las cosas que sucedieron, y creo que la persona que actuó mal aquí es él”, declaró la rubia.

En un audio presentado como prueba a ‘Magaly TV La Firme‘, se escucha una voz diciendo: “Ay mi amorcito. A mí también me gusta hablar contigo. También te extraño y te quiero mucho. Ya espero que vengas pronto, muy pronto”.