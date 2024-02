Karla Tarazona denuncia acoso por ampay de Christian Domínguez y le advierte: “Tiene que hablar con su hijo”

Karla Tarazona denuncia acoso por ampay de Christian Domínguez y le advierte.(Composición: Infobae)

Christian Domínguez al ser protagonista del reciente ampay de ‘Magaly TV La Firme’ el pasado 29 de enero. La conductora ha alzado su voz para denunciar el constante acoso de los medios de comunicación, quienes la persiguen hasta su hogar en busca de declaraciones Karla Tarazona se encuentra en el ojo del huracán mediático generado por el reciente escándalo deal ser protagonista del reciente ampay deel pasado 29 de enero. La conductora ha alzado su voz para denunciar el constante acoso de los medios de comunicación, quienes la persiguen hasta su hogar en busca de declaraciones sobre el caso que ha capturado la atención nacional.

En un diálogo con el programa ‘Todo se filtra’, la conductora de televisión dejó en claro su postura: “Quiero aclarar que no hablaré del tema, por respeto a mis hijos y a los hijos de Christian. No es justo que se presenten en la puerta de mi casa. Comprendo el trabajo de las personas y los riesgos al estar en TV, pero él ingresará a mi hogar como padre de Valentino, y no cerraré la puerta. No tengo por qué exigirle explicaciones sobre su vida personal”, dijo en recientes declaraciones de 31 de enero.

La exmodelo, quien también conversó con Kurt Villavicencio, su excompañero en ‘Préndete’, subrayó que no impedirá que Domínguez esté al pendiente de su hijo, siendo este último el único al que debe rendirle cuentas a la prensa y a su pareja. Ante ello, Tarazona hizo importante pedido al padre de su pequeño para el bienestar del mismo.

Karla Tarazona y la curiosa condición para conducir con Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

“Tiene que hablar con su hijo por lo que ha sucedido, es un niño de 8 años que entiende las cosas, no puedo yo mezclar un error que él ha cometido y decirle que no puede ver a su hijo, mi hijo está acostumbrado a compartir mucho con su papá”, acotó Tarazona.

Asimismo, la conductora volvió a mencionar el acoso periodístico que enfrenta en la entrada de su casa. “A mí no me molesta que me vayan a buscar al canal, pero que se paren en la puerta de mi casa... He tenido a dos carros siguiéndome hasta el grifo. Yo no voy a hablar del tema, ya dije, aprendí de mis errores, si fueran otros tiempos hubiera disparado, pero es un tema que no me compete”, finalizó.

Además, Karla expresó su preocupación por el impacto que el escándalo podría tener en los hijos del cantante de cumbia.“Tengo un niño a quien tengo que cuidar y salvaguardar su estabilidad emocional. Es mi hijo, hijo de él también y por respeto a mi hijo y a sus hijos, que son unas criaturas, sobre todo la mayor que ya ve redes sociales, al igual que mis hijos, yo no pienso tocar el tema, no pienso hablar de esta situación porque no tengo vela en este entierro”, agregó.

Karla Tarazona pidió respeto para la privacidad de sus hijos. Composición Infobae Perú

Christian Domínguez le negó a Pamela Franco haberle sido infiel

Una persona cercana a Pamela Franco compartió cómo reaccionó al ver las imágenes del padre de su hija con Mary Moncada. Al principio, antes de conocer la identidad de los implicados, pensaba que el ampay involucraba a Melissa Paredes y Erick Elera. Según la fuente, Pamela Franco y Christian Domínguez vieron el ampay juntos y ella no podía creer lo que Magaly Medina transmitía.

“El día del ampay, Christian estaba sentado con Pamela esperando el ampay porque todo el mundo pensaba y hasta Pamela creía que era de Melissa y de Erick Elera. La cosa es que cuando Magaly suelta lo de Ethel y Christian Domínguez, Pamela le dijo ¿qué? ¿Christian qué has hecho? ¿Me has engañado?”, mencionó.