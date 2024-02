Juan José Oré comentó el principal error de ‘Chemo’ Del Solar en fracaso de Perú en el Preolímpico 2024

Juan José Oré se refirió al trabajo de 'Chemo' Del Solar en la selección peruana Sub 23 - Crédito: Andina/ La Bicolor

La prematura eliminación de la selección peruana Sub 23 en el Preolímpico 2024 continua dando qué hablar. En este contexto, uno de los profesionales ilustres que se pronunció al respecto fue Juan José Oré, recordado por ser el artífice de la clasificación al Mundial Sub 17 de Corea del Sur 2007, siendo la única vez que un combinado ‘bicolor’ se ganó en cancha su cupo en una Copa del Mundo en categorías juveniles.

Te puede interesar: ‘Chemo’ Del Solar tuvo furiosa reacción contra jugadores de la selección peruana Sub 23 en Preolímpico 2024

El popular ‘Jota Jota’ dirigió su crítica a los clubes de la Liga 1, quienes no prestaron a sus futbolistas, por lo que el técnico José Guillermo Del Solar tuvo que citar a jugadores de menor edad.

“Se veía venir (la eliminación) desde el momento en que no llevamos a los mejores de esa edad que podían haber potenciado el equipo. Si no cuentas con los mejores las cosas se complican. No entiendo por qué los clubes no prestaron a sus jugadores si estos torneos hacen que los futbolistas crezcan. Un partido de este tipo de competiciones sirve mucho más que uno del torneo local”, declaró al diario Trome.

Juan José Oré es uno de los técnicos peruanos más representativos en la formación de jóvenes valores.

No obstante, el DT de los ‘Jotitas’ no exculpó a ‘Chemo’ de toda responsabilidad, sino que advirtió cual fue el principal error que no le permitió tener éxito en esta primera experiencia al mando de los jóvenes:

Te puede interesar: Víctor Guzmán confesó promesa que le hizo ‘Chemo’ Del Solar pese a que Perú fue eliminada del Preolímpico 2024 Sub 23

“Pagó caro no tener experiencia trabajando con menores. Se sorprendió por el tema físico y que se juegue tan seguido cuando eso es de hace años. Quizás debió tener a su lado alguien que tuviera experiencia con los chicos para que le diga cómo son las cosas”, señaló.

Oré también se refirió a las palabras de Del Solar y algunos futbolistas como Bassco Soyer, quienes confesaron que Perú estaba lejos de sus rivales en el plano físico. El exUniversitario comentó que esto es cierto, pero que también es de conocimiento general y que él se vio en condiciones parecidas varias veces.

Te puede interesar: Decepción, rigor físico y esperanza: ‘Chemo’ Del Solar analizó papel de Perú en el Preolímpico 2024

“Es cierto que estamos lejos físicamente, pero eso se sabe hace tiempo. Hay que trabajar más, ser más atleta, más rápidos, más potentes. No es la primera vez que nos toca jugar seguido y descansar en la última fecha. A mí en la sub 15 y sub 17 me tocó jugar cuatro encuentros seguidos, no es novedad, siempre bailamos con la más fea en los torneos internacionales. Hay que trabajar la potencia para que cuando choquemos nos podamos para bien. Luego hay que enfocarse en el uno contra uno que tanto nos cuesta. A los clubes, que son los que forman a los chicos, se les dijo esto hace tiempo, pero no se preocupan”, comentó.

Uruguay venció 3-0 a la selección peruana por la fecha 4 del Grupo B del Preolímpico 2024 sub 23

¿Cuál será el próximo reto de ‘Chemo’ Del Solar en la FPF?

‘Chemo’ Del Solar ocupa el cargo de director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), es decir, su trabajo no se basa solo en ser entrenador de las selecciones inferiores, sino también de planificar y desarrollar un plan que permita a los jóvenes desarrollarse. De hecho, en el Sudamericano Sub 20 realizado el 2023, quien ocupó el rol de entrenador fue Jaime Serna.

No obstante, todo indica que el exDT de Sporting Cristal, también se hará cargo de la Sub 20 que afrontará el Sudamericano 2025, competición en la que podrá disponer de muchos de los que lo acompañaron en el Preolímpico, como Bassco Soyer, Víctor Guzmán, Anderson Villacorta, Juan Pablo Goicochea, entre otros.

'Chemo' Del Solar le prometió a Víctor Guzmán que sería el nueve de la Sub 20 el próximo año. - Crédito: FPF

Dicho año también se llevará a cabo el Sudamericano Sub 17, el cual cuenta con la dirección técnica de Pablo Zegarra, quien el año pasado tuvo un duro fracaso al sumar un punto y quedar última en su grupo.

Cabe mencionar que, entre el 23 de noviembre y el 8 de diciembre de este año, también se disputará el Sudamericano Sub 15 en Paraguay. Aquel equipo también está bajo las órdenes de Zegarra.