Defensa de Patricia Benavides denuncia penalmente a fiscal Marita Barreto y miembros del Eficcop

La defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este miércoles una denuncia penal contra el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), integrado por fiscales y agentes de la Policía Nacional (PNP), entre ellos su titular, Marita Barreto, y el coronel Harvey Colchado.

“Este equipo, que tiene diversas investigaciones sensibles e importantes, lamentablemente —no en su totalidad, pero sí en algunas de sus figuras más notorias— ha cometido hechos que ameritan ser investigados por autoridades tanto penales como administrativas”, dijo en una rueda de prensa Christian Salas, uno de los abogados de la magistrada.

Además de Barreto y Colchado, la acusación por presunto abuso de autoridad, omisión de funciones, denuncia calumniosa, fraude procesal, y falsedad ideológica y genérica alcanza también al fiscal provincial Freddy Niño, del tercer despacho del Eficcop, y al capitán Gian Marco Dueñas.

Salas consideró que esta acción “no va a entorpecer en absoluto la investigación” que desarrolla la fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, quien atribuye a Benavides delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y encubrimiento real.

La suspendida fiscal general, Patricia Benavides, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar

“El Eficcop no está investigando a la doctora Patricia Benavides, así que por ahí cualquier acto que se presuma pueda ser obstruccionista se descarta. Nosotros estamos llevando ante las autoridades penales y administrativas gravísimas irregularidades que se han cometido en agravio [de mi patrocinada]”, anotó.

La defensa de la suspendida fiscal cuestiona el papel de un agente especial —presuntamente legislador— que dio origen a la pesquisa del Eficcop y destapó una presunta red de tráfico de influencias en la cúpula fiscal que influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” para destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), designar al actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, e inhabilitar a la exfiscal general Zoraida Ávalos.

El agente fue captado por el equipo de Colchado y aceptó que se mantuviera bajo control sus comunicaciones con Jaime Villanueva, exasesor de Benavides y ahora colaborador eficaz. “Supuestamente, en mayo del 2023, un congresista se presenta ante el equipo de policías del Eficcop y le presenta una hoja con dos capturas de pantalla. Entonces, se determina que ese congresista va a tener la condición de agente especial. Ahí ocurren varias irregularidades”, estimó.

“[En esas hojas] se habla acerca del proceso de vacancia de la doctora Zoraida, pero no se dice en ningún momento: ‘vengo de parte de Patricia Benavides, está interesada en removerla’, para nada. Si la doctora Marita Barreto tenía un dato de sospecha contra Benavides, en ese acto tendría que haberlo elevado”, agregó.

Patricia Benavides se presenta ante el Congreso. Foto: Andina

Bajo la óptica de Salas, lo que correspondía entonces era asignar la presunta falta al fiscal supremo penal más antiguo. “Y punto, pero no se hizo. Se armó todo un show. Se detiene a Jaime Villanueva. Se obtiene su declaración y, a los pocos días, la JNJ suspendió a la doctora Benavides”, apuntó.

La denuncia contra Barreto ha sido dirigida a la Fiscalía de la Nación; mientras que la acusación contra Niño y los dos agentes policiales, a un fiscal superior penal y un fiscal provincial penal, respectivamente. La defensa también ha elevado una queja funcional contra Barreto y Niño ante la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, y contra Colchado y Dueñas ante la Inspectoría General de la PNP.

El anuncio ocurre un día después de que la jefa del Eficcop revelara que, antes de la crisis en el Ministerio Público, Benavides le planteó un eventual ascenso. “Es más, me propuso ir de fiscal suprema adjunta a su despacho. [No acepté] porque en ese momento ya había sospechas [...] Sentí que no era porque tenía que ir a trabajar o cumplir funciones, sino que querían deshacerse de mí”, señaló en diálogo con Canal N.