Carlos Zambrano contundente sobre posibilidad de jugar en River Plate: “No voy así me ofrezcan 10 millones”

El defensor central, que todavía tiene contrato con Alianza Lima, señaló que no podría aceptar una propuesta del 'millonario' por su pasado en Boca Juniors. (L1Max)

Aunque hace más de una temporada Carlos Zambrano dejó de pertenecer a Boca Juniors, el defensa central peruano sigue muy identificado con los colores ‘azul y oro’. Tal es su cariño por el cuadro ‘xeneize’ que, pese a encontrarse en búsqueda de un equipo para continuar su carrera deportiva, fue categórico al indicar que nunca vestiría la camiseta de River Plate.

Este martes 30 de enero, en la última edición del programa FutMax League, el ‘León’ se refirió su futuro profesional, indicando que si bien Alianza Lima, con quien tiene vínculo por todo el año, no desea contar con él para afrontar la Liga 1 2024, tuvo dos ofertas del balompié argentino y que incluso otros conjuntos grandes de dicho país como Racing Club e Independiente de Avellaneda se interesaron en sus servicios, pero que no le seduce la idea al haber jugado en La Bombonera.

“No está en mis planes sinceramente, sería mentirte. Me ha llamado hasta Independiente y Racing, en su momento. Para mí, estar en Boca, que es el más grande del país...”, inició diciendo el ‘Káiser’ en el espacio televisivo de Liga 1 Play.

Seguidamente, Zambrano Ochandarte fue consultado sobre si de recibir una propuesta millonaria de River Plate consideraría fichar por la ‘banda’, algo que negó de manera instantánea. De igual manera, agregó que otro de los motivos para esta postura es que tiene un hinchaje por Boca Juniors.

“Imposible. Así me ofrezcan 10 millones no iría. A River no. Creo que la gran mayoría de jugadores peruanos o hinchas que les gusta el fútbol, les gusta más Boca”, señaló.

Su destino estaría en Uruguay

En otro momento de la conversación, Carlos Zambrano manifestó que tuvo dos propuestas del fútbol argentino y reconoció que rechazó a Lanús al no estar de acuerdo con lo ofrecido. Del mismo modo, reveló que la alternativa que más le seduce en la actualidad es emigrar a Uruguay, a un conjunto que disputará el principal certamen de clubes a nivel continental, la Copa Libertadores de América 2024.

“Gracias a Dios me han salido una que otras ofertas, dos equipos de Argentina, que uno sinceramente rechacé que era Lanús, pues no estaba muy de acuerdo con esa opción, pero la que más me interesa es Uruguay. Ya van a saber el porqué, un equipo que juega Copa Libertadores”, afirmó.

Las escuadras ‘charrúas’ que consiguieron su clasificación a la ‘gloria eterna’ del presente año es Liverpool de Montevideo, Peñarol, Nacional y Defensor Sporting.

El 'León' reveló que rechazó propuesta de Lanús y que se encuentra interesado en probar suerte en el país 'charrúa'. (L1 Max)

Explicó demora en salida de Alianza Lima

El central de la selección peruana también detalló las razones de su demora para desligarse o ser cedido a préstamo desde Alianza Lima, manifestando que para concretar su salida de tienda ‘blanquiazul’ todos los actores involucrados en la operación deben estar satisfechos. De igual forma, contó que no mantiene comunicación alguna con sus empleadores.

“Eso es lo complicado del fútbol, todas las partes tienen que ponerse de acuerdo, el jugador, el equipo al cual me debo hoy y el equipo que está interesado en mí. Es muy complicado (que me quede en Alianza), tengo contrato y si mañana tengo que presentarme, voy a ir porque tengo contrato y debo responder allí. Tengo cero comunicación y no es algo que me preocupa, no me desvelo, la tengo clara. Simplemente, cuando llegue la oferta concreta, tengo que estar contento. En una o dos semanas tiene que salir...”, sentenció.