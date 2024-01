Leslie Urteaga revela que habría mafia en entradas a Machu Picchu que habría ‘robado’ más de S/ 7 millones

Leslie Urteaga se pronuncia por entradas a Machu Picchu

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se pronunció —la noche del domingo 28 de enero— por el conflicto que se ha desatado por el nuevo sistema de venta de entradas a Machu Picchu, a cargo de la plataforma Joinnus. Desde la cartera se tiene la posición firme de mantenerse bajo los nuevos lineamientos y, en respuesta, la población de este sector de Cusco ya anunció que radicalizará sus protestas.

“Retornar a la plataforma antigua, en este momento, significaría un caos. Esa plataforma te permitía poner que te llamabas Jennifer Lopez y tu pasaporte era 1111111. La nueva tiene controles de seguridad, valida y hay una base de datos. Entonces, volver sería aún más dramático para el sector”, dijo a Panorama.

La titular del Ministerio de Cultura, previamente, lamentó toda la situación que se está viviendo en Machu Picchu Pueblo, donde numerosos turistas nacionales y extranjeros han visto paralizadas sus actividades, tras el paro indefinido que se viene acatando por estar en contra del nuevo sistema de venta entradas para la ciudadela inca.

El paro en Machu Picchu empezó el lunes 22 de enero y se ha extendido por toda la semana. Foto: Andina/Cusco Post

“Me da mucha lástima, porque esto es producto justamente de unos pocos que quieren seguir sacando provecho de nuestro patrimonio cultural a través del mercado negro de los tickets”, manifestó.

Habría un vulneración a la base de datos

Explicó que desde hace buen tiempo se venían recibiendo quejas por el tema de las entradas que llevaba sin ser cambiado siete años y que la Contraloría de la República los alertó que habría ‘una vulneración’ a la base datos del antiguo sistema.

“Permitía tener como un módulo paralelo para vender boletos. Por eso figuraba que solo se podía adquirir de acá a cuatro o cinco meses. Eso nos da qué pensar, y tendrán que seguir las investigaciones para determinar las responsabilidades penales y administrativas”, sostuvo.

Foto: Cusco Post

Urteaga remarcó que habría una pérdida de recursos de aproximadamente 7,5 millones de soles, por entre 70 mil y 80 mil personas que no está contando realmente en el sistema que operaba. “Tendrá que investigarse y verse, pero lo más importante para el Ministerio de Cultura es que nosotros tenemos que cumplir una capacidad de admisión, un aforo, y ese el compromiso del Estado peruano frente a la Unesco”, añadió.

La ministra aseguró que, de acuerdo al informe de Contraloría, las presuntas personas responsables serían funcionarios del área de informática y del mismo parque arqueológico. Deslizó la posibilidad de que haya estado operando ‘una mafia’ en el Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y en otras instituciones.

“Sería un robo sistemático de entradas no pagadas o incluso ocultas, porque aparentemente para nosotros como ciudadanos vemos que está todo agotado. En cambio, el día de hoy con la plataforma tuboleto.cultura.pe podemos encontrar entradas para mañana o pasado, en los determinados horarios disponibles. Hay en fechas cercanas no nos tenemos que ir hasta de acá a cuatro o cinco meses”, detalló.

Ferrocarril Transandino S.A. suspende sus actividades. (Foto: Composición)

“Al colectivo les he dicho que no podemos volver a una plataforma que es sinónimo de corrupción. A no ser que ellos estén abanderados de este sistema que no funciona y que lamentablemente no se ha podido renovar quizás por los ministros, porque también tenemos que recibir información, sino por la unidad ejecutora que puede priorizar sus proyectos y, de pronto, poder tener en los últimos años una nueva”, dijo.