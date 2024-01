Josimar revela por qué dejó a María Fe Saldaña para mudarse a Estados Unidos: “Nadie sabe mi verdad”

Josimar revela por qué dejó a María Fe Saldaña para mudarse a Estados Unidos | Mi Tio Vilchez Oficial. Youtube

El salsero Josimar recordó las fuertes críticas que recibió en octubre de 2021, cuando optó por mudarse a Estados Unidos, dejando a María Fe Saldaña en Perú mientras ella estaba embarazada. El músico aclaró que su intención nunca fue abandonar a su familia, pero se vio obligado a tomar esa decisión debido a un grave inconveniente laboral.

Te puede interesar: Rodrigo Cuba se pronuncia con mensaje a su hija luego de la separación de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Según el ‘Rey de la salsa perucha’, su participación en ‘El Artista del Año’, programa de Gisela Valcárcel en donde diversos artistas peruanos se enfrentaban musicalmente, le trajo serios problemas con la disquera que lo representaba. La empresa no estaba de acuerdo en que Josimar se distrajera de sus funciones con un reality de talento.

“La verdad es una, la sabe ella y la sé yo. Yo tenía que salir del país porque le debía como dos producciones enteras a la disquera porque había venido la pandemia y no había grabado. Me querían romper el contrato. No les agradó tampoco que participara en ‘El Artista del Año’, nadie sabe esa verdad. Yo no les había informado, entré y gané, pero lo hice por presión. Me dijeron: ‘Si tú pierdes, tu contrato queda aquí, si ya entraste tienes que ganar, estamos invirtiendo tanto en ti como para que entres a competir sin decirnos a nosotros’”, señaló.

En su momento, Josimar Fidel señaló que su carrera ha ido en progreso en Estados Unidos, por lo que no tenía pensado retornar al Perú. Captura/Youtube

Luego de ganar el certamen de Gisela Valcárcel, Josimar aseguró que su entonces disquera lo obligó a viajar a Miami, Estados Unidos para grabar temas musicales. Él, según su versión, se opuso al inicio porque sabía que María Fe Saldaña estaba en cinta y porque su otra hija estaba por celebrar su fiesta de 15 años.

Te puede interesar: Carlos Zambrano apadrinó la boda ‘huanca’ de la nana de sus hijos: recibió peculiares ofrendas y bailó huayno

“Les dije que me dieran un tiempo, pero me respondieron que estuviera acá al mediodía, que me esperaban en la oficina en Miami…. Me fui, la dejé a mi hija, dejé a Mafe, estaba mal. No le gustó a Mafe que me fuera y nos separamos porque, prácticamente, ella pensó que la había abandonado. Le dije: ¿Pero qué hago? ¿Si me rompen el contrato, qué comemos? Todo era incertidumbre por la pandemia”, recordó en el canal de Carlos Vílchez.

Josimar vuelve al Perú luego de su internacionalización. Sobre esto, el artista mencionó que ha logrado consolidarse internacionalmente y quiere mostrar su trabajo a sus fanáticos peruanos.

María Fe Saldaña perdonó a Josimar

Durante la entrevista, el cantante de salsa afirmó que conversó con María Fe Saldaña y esta lo perdonó por haberse mudado a Estados Unidos, donde se casó con la cubana-norteamericana Yadira Cárdenas.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria sorprende al confesar que aplicará un riguroso filtro para los invitados a su boda con Said Palao

“Le pedí perdón, conversamos y resurgió el amor nuevamente. ¡Qué viva el amor!”, detalló Josimar, quien considera que su actual pareja, María Fe, es el verdadero amor de su vida.

Pese a los enfrentamientos que protagonizaron, Josimar y María Fe Saldaña continuan juntos. Captura/Youtube

¿Cuánto cobra Josimar por concierto?

La orquesta liderada por Josimar genera ingresos significativos por sus actuaciones tanto en Perú como en Estados Unidos, revelan informes de ‘Magaly TV La Firme’. En la capital peruana, Lima, el conjunto musical puede obtener entre 10,000 y 14,000 soles por solo una hora de presentación. Sin embargo, este importe se eleva considerablemente cuando el espectáculo se lleva a cabo en otras regiones del país, alcanzando cifras entre 40,000 y 65,000 soles.

En territorio estadounidense, la agrupación de Josimar ve aumentar sus honorarios hasta 40,000 dólares por evento, especialmente si se trata de un festival, mientras que los conciertos privados pueden reportarle 20,000 dólares por actuación.

Según declaraciones del promotor Martín Marure, citadas por el programa de televisión, el precio de las entradas para disfrutar de un espectáculo del artista en Estados Unidos oscila entre 20 y 100 dólares, dependiendo de la ubicación y el tipo de evento. Además, los conciertos pueden acoger a un máximo de 1500 asistentes, lo que sugiere una recaudación considerable por noche para el músico y su orquesta.