Josimar reveló el por qué se fue del Perú y se quedó a vivir en Estados Unidos

Josimar aseguró que su lugar en el Perú ya estaba muy marcado, por lo que decidió abrirse paso en el extranjero. (Foto: Instagram)

El cantante de salsa Josimar se encuentra viviendo en los Estados Unidos desde el pasado 2021. Su viaje causó gran polémica tras revelarse que se casaría con la cubana Yadira, con quien apenas llevaba 3 meses de relación luego de terminar con María Fe Saldaña, quien se encontraba embarazada del cuatro hijo del salsero.

El artista nacional buscó impulsar su carrera a la internacionalización, por lo que decidió emigrar a E.E.U.U. y a casi un año de dejar el Perú, Josimar sorprendió a sus seguidores al confesar los motivos por los cuales decidió dejar su país natal.

“Uno tiene que salir de su zona de confort para atravesar un nuevo comienzo, por eso le puse al álbum ‘El Comienzo’ porque sentía que era el comienzo de una nueva vida para mí y mi familia”, dijo el cantante para la prensa.

“Sentía que en el Perú ya había alcanzado mi tope y ya no había mucho que hacer, lo que hacía ya era repetitivo y por eso decidí atreverme a hacer otras cosas, por eso luego de alzar mi copa en ‘El artista del año’ compré mi pasaje y me vine a Estados Unidos”, añadió.

Por otro lado, señaló que el estreno de su nuevo álbum cuenta con canciones inéditas que han sido escritas por él mismo. Además, recalcó que ha logrado grabar música tanto para el público peruano como el latino. Todo ello para que la salsa se expanda.

“Mi vida ha tomado un nuevo rumbo con este álbum que lo he hecho totalmente diferente a todas las cosas que hice antes, el 80% de la música es inédita, algunas canciones compuestas por mí, como la canción ‘Así soy yo’ donde hablo de parte de mi vida. Se ha grabado los videoclips, que ya se encuentras en todas nuestras plataformas virtuales, en otras locaciones. Hemos hecho música para el público peruano y latino para expandir mi música”, manifestó.

Josimar ofrece varios conciertos en Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Asimismo, resaltó el hecho de trabajar de las manos de importantes figuras musicales de la salsa internacional. “Yo nunca me imaginé estar con grandes artistas de la salsa, que solo los veía por video cuando mi papá los ponía. Es increíble lo que me está pasando en este momento, siento que tenía que salir de mi país para que vean mi talento y para que sepan que en el Perú hay mucho talento y no tenemos que envidiar nada a nadie”.

Cabe resaltar que durante una entrevista para Magaly Tv: La firme, su promotor Martín Marure dio a conocer el monto que cobra el cantante por presentación. Según contó, el intérprete de “La Protagonista” puede llegar a percibir hasta 40 mil dólares por presentación, si se trata de un festival, mientras que para los famosos ‘privaditos’ puede llegar a cobrar 20 mil dólares.

JOSIMAR ENVÍA AUDIOS A SU HIJA RECIÉN NACIDA

Josimar contó para las cámaras de “Más Espectáculos” que, pese a que, se encuentra lejos de su última hija, la cual fue fruto del amor que tuvo con María Fe Saldaña, aseguró que está pendiente de su pequeña Jeilani y reveló que le envía audios cantando para que recuerde siempre su voz.

“Es una bebé maravillosa, casi todos los días trato de hacer videollamada para ver a mi hijita y para que al menos escuche mi voz y pido que siempre le pongan música mía para que escuche, le mando audios cantando y todo eso”, contó.

