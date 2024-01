A 10 años de La Haya: ¿Cómo reaccionaron las autoridades peruanas y chilenas tras el fallo?

Así reaccionó Ollanta Humala, entonces presidente del Perú. (TV Perú)

Hace exactamente 10 años, el 27 de enero del 2014, la relación internacional entre el Perú y Chile alcanzó uno de los puntos más importantes en su historia reciente: la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ubicada en La Haya, Países Bajos, emitió la resolución final respecto al conflicto binacional de delimitación marítima. La decisión, que terminó otorgándole al Perú la soberanía de un área marina -y sus consecuentes espacios aéreos- de 50 mil kilómetros cuadrados, fue tan importante para el sector pesquero y el desarrollo del aparato productivo nacional que incluso a la fecha se sigue recordando ese día como una de las grandes victorias del país.

No obstante, no todos los peruanos consideraron que el veredicto internacional fue favorable para los intereses de la población. Por tal motivo, Infobae Perú recopiló las reacciones de algunos de los actores más importantes tras el fallo: las autoridades políticas del momento, las asociaciones pesqueras del sur del país, la prensa internacional y, por supuesto, la percepción chilena, que culminó quedándose con 16 mil kilómetros cuadrados de mar.

Humala ondeó el pabellón peruano ante los cientos de compatriotas agrupados en la plaza Mayor. (BBC)

Autoridades peruanas

El entonces presidente de la República, Ollanta Humala, recibió la noticia en palacio de Gobierno con más de 200 invitados. Tras conocer la resolución de la Corte Internacional de La Haya, el exmandatario se dirigió al frontis de la casa de Pizarro, donde flameó el pabellón nacional junto a su esposa, Nadine Heredia.

“El Perú incorpora a su derecho soberano aproximadamente 50 mil kilómetros cuadrados, que pasarán a ser parte del mar de Grau. Esta es una noticia que cambiará la historia de nuestro país, porque a partir del día de hoy se modifica el mapa de la República del Perú”, pronunció en aplaudido discurso. Asimismo, indicó sentirse satisfecho porque el 70 % de las demandas de la patria habían sido correspondidas.

Quien también se pronunció respecto al fallo fue el expresidente Alan García, quien en el año 2008, durante su segundo mandato, presentó la denuncia del caso en La Haya. Al respecto, García publicó a través de su cuenta de Twitter (ahora X): “¡Justicia! En este día de emoción, demos gracias a Dios con un Padre Nuestro por nuestra Patria. ¡Viva el Perú!”

Asimismo, declaró: “Hoy podemos garantizar que, con la resolución que da fin a estos últimos temas que quedaban por solucionar, los pueblos chileno y peruano pueden perseguir el desarrollo de progreso y paz”.

Autoridades chilenas

Por su parte, los líderes políticos chilenos evitaron declarar a la prensa tras conocerse el fallo, alegando que primero debía hacerlo el entonces presidente Sebastián Piñera. Uno de los pocos funcionarios que brindó declaraciones fue Ignacio Walker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien declaró que “el fallo no había sido malo para Chile en la medida que recoge tres de las visiones chilenas”.

Sin embargo, el descontento sureño fue evidente y así lo mostraron varios de sus funcionarios. Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, señaló que “no comprendía el fallo ni concebía un argumento que le diera lógica”. Francisco Chahuán, vicepresidente de RN, lamentó el fallo tras considerar que “no había argumentos jurídicos que lo sustenten”.

“No me siento satisfecho en lo absoluto. Chile ha perdido cerca de 20 mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva”, indicó Jorge Tarud, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Incluso, hubo diputados que sostuvieron que Chile debía retirarse del Pacto de Bogotá. Uno de ellos fue Iván Moreira, también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. “Se hace necesario que Chile se retire formalmente del Pacto de Bogotá. El país no puede seguir entregando jurisdicción a un tribunal internacional”, mencionó en polémica declaración, siendo tildado de imprudente por algunos de sus colegas.

Portadas de diarios peruanos y chilenos. (Clases de Periodismo)

Prensa nacional e internacional

La visión chilena fue mucho más cautelosa que la peruana y así se reflejó en los medios principales de ambos países. Por el lado peruano, La República tituló “Recuperamos 50 mil km2 del mar de Grau”; Gestión publicó “Perú obtienes 50 mil km2 más de mar, pero Chile mantiene área rica en la pesca de anchoveta”; El Peruano escribió “Fallo histórico. Presidente Humala: la decisión es un triunfo de la paz”; entre otros.

Otros diarios fueron más efusivos. Trome puso en portada “¡Ganamos a Chile!”; El Men tituló el suceso “¡Ganamos! El Perú recupera su soberanía y dignidad”; Expreso sacó en portada “Es un fallo salomónico. Solución “intermedia” nos devuelve soberanía sobre 50 mil kilómetros cuadrados de mar territorial”.

En Chile, el diario El Mercurio tituló “Corte de La Haya reconoció parcialmente los derechos de Chile”; La Tercera escribió “Corte ratifica límites de Chile, pero reduce su zona económica exclusiva” y La Cuarta puso “¡No fue bacán, pero salvamos!”.

En Ecuador, El Mercurio tituló “El fallo da parte de razón a Chile, pero beneficia a Perú”; en Bolivia, El Día escribió “La Haya cede a Perú una parte del mar chileno”; y en Argentina, el Diario Los Andes publicó “La Haya: Perú festeja y Chile se lamenta”.

En el 2022, tacneños recordaron fallo de La Haya con izamiento de bandera a media asta en señal de rechazo. (Radio Uno)

Descontento tacneño

No fue todo felicidad. Los pescadores de la región Tacna se mostraron insatisfechos con el fallo al considerar que no beneficiaba directamente a la pesca artesanal. David Patiño, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales Morro Sama, reconoció que la pesca a gran escala sería beneficiada, pero indicó que el fallo de la CIJ no modificaba en nada la precaria situación a la que sus agremiados debían enfrentar.

“Los pescadores artesanales no pueden costear el traslado hasta la zona que han considerado en el fallo. Supongo que eso beneficiará a la pesca industrial que tiene las embarcaciones y el equipo necesario. Solo les digo que el pescador artesanal no ha ganado nada”, aseguró Patiño para El Comercio.