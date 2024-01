Christian Domínguez explica las razones de su retiro de la conducción de ‘América Hoy’: “Se complica mis tiempos”

Christian Domínguez explica las razones de su retiro de la conducción de ‘América Hoy’. YouTube: Chimi Chimi- Panamericana TV.

Christian Domínguez sorprendió a todos sus seguidores al revelar que ya no formaría parte del magazine ‘América Hoy’ al publicar un video donde se lo veía recogiendo su liquidación de las oficinas de la productora GV Producciones.

Te puede interesar: Christian Domínguez se despide de ‘América Hoy’ y acude a cobrar su liquidación: “Hasta pronto”

En la foto que publicó el productor Armando Tafur se puede ver al cantante de cumbia cabizbajo, pero lo que llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la imagen.

“Christian recogiendo su liquidación por sus años en ‘América Hoy’. Hasta pronto amigo”, se lee junto a una carita de emoji triste.

Y tras la publicación de Tafur, fue el propio cantante quien compartió la historia en su cuenta de Instagram y añadió: “Hasta pronto papito... Gracias, cuídate y éxitos”, fue el mensaje que dejó el líder la Gran Orquesta Internacional.

Te puede interesar: Karla Tarazona y la curiosa condición para conducir un programa junto a Christian Domínguez

Pero en una reciente entrevista con el programa ‘Préndete’ contó cuáles serían los motivos de este retiro del magazine, donde compartía la conducción con Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila hasta el 2023.

El primer momento, el cumbiambero reveló que su decisión de abandonar se debería a motivos personales y negó que haya problemas con sus excompañeros, explicó que su agenda apretada y sus compromisos con su orquesta y su restaurante complica mantener un equilibrio necesario entre todos sus trabajos.

“Son cosas personales. Son temas de tiempo que se están complicando con los conciertos, es complicado llevar todo a la par, hay que ordenarse un poquito más”, expresó Christian Domínguez, dejando entrever que su apretada agenda fue un factor determinante en su decisión.

Christian Domínguez se despide de América Hoy.

Christian Domínguez le gustaría trabajar junto a Karla Tarazona

En la misma entrevista con el programa de Panamericana TV que conduce Karla Tarazona, Christian Domínguez reveló que no tendría problemas en trabajar con la madre de su hijo menor.

Te puede interesar: Pamela Franco descarta boda con Christian Domínguez para este año: “Dejemos que la novia del 2024 sea Alejandra Baigorria”

A pesar de destacar el profesionalismo de Tarazona al liderar un programa de televisión, Christian descartó la idea de trabajar junto a ella en el futuro, argumentando de manera humorística.

“Sería lindo siempre conducir con profesionales como Karla, que lo hace bastante bien, pero imagínate, conducir con ella sería para que ustedes hablen 10 años consecutivos”, expresó entre risas.

Por su lado, Karla Tarazona indicó no tendría inconvenientes en compartir labores en la TV con Christian, sin embargo, actualmente tendría una especial condición para que puedan trabajar juntos.

“Yo siempre he dicho que no tendría ningún problema en trabajar y he trabajado con él y he presentado la orquesta, al fin y al cabo es trabajo y somos papás de un niño. Así nos odiemos y tengamos problemas, siempre vamos a terminar conversando por el bien del niño”, afirmó la conductora de TV.

Ante ello, la locutora de radio condicionó la colaboración en televisión con Christian Domínguez. Manifestó que, por respeto a la actual pareja de Domínguez, Pamela Franco, solo estaría dispuesta a compartir la conducción de un programa cuando él esté soltero.

“El día que yo conduzca un programa con él por respeto a la pareja que tiene ahora va a ser cuando esté solo. Ahora con pareja no, porque te la vivirías los 365 días del año hablando estupidez tras estupidez”, aclaró.

Con un toque de humor, Tarazona señaló que la diferencia entre compartir un escenario en eventos como lo ha hecho antes con su expareja y trabajar en un set de televisión. Dirigiéndose a ‘Metiche’, comentó lo siguiente: “Es cierto, cuando uno está en un evento es algo distinto porque subes al escenario, presentas y te vas, acá la historia es distinta”, aseveró.

Además, explicó que no lo haría porque la presencia de ambos en un mismo espacio de TV daría de que especular tanto a su compañero Metiche como a diversos de comunicación, ocasionando una molestia e incomodad a la madre de la última hija de Domínguez.

“Pero sí te podría decir que el día que yo conduzca un programa con él por respeto a la pareja que tiene ahora va a ser cuando esté solo. Ahora con pareja no, porque te la vivirías los 365 días del año hablando estupidez tras estupidez. Ahí no solo te va a mandar carta notarial él, sino yo también, porque te conozco y conozco tu lengua”, terminó.