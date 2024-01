Percy Olivares reveló por qué no aplaudió a su hijo Christopher en la ‘Noche Crema’: la curiosa razón de su negativa

Universitario de Deportes, vigente campeón de la Liga 1, busca defender su título del año pasado en este 2024 y, para ello, cuenta con la presencia y el talento de Christopher Olivares. El ‘Zancudito’ es uno de los refuerzos que anunció el club de Ate en el último mercado de fichajes, por lo que ahora escribirá su propia historia como futbolista ‘merengue’; sin embargo, al inicio de su nueva aventura no recibió el respaldo de unos de sus seres más queridos: su padre.

El delantero de 24 años fue presentado en el Estadio Monumental el pasado sábado 20 de enero en la ‘Noche Crema’, evento en el que Percy Olivares -su progenitor- se hizo presente. No obstante, no pudo recibir la ovación suya en el coloso por una razón muy peculiar.

En el programa Agrandados TV, que conduce Giancarlo Granda, el recordado ‘Zancudo’, exfutbolista y hoy periodista deportivo reveló que al único que aplaudió ese día en la presentación de la ‘U’ fue a Héctor Chumpitaz, quien asistió a la ceremonia en calidad de invitado como ídolo del club.

“Yo al único que he aplaudido fue a ‘Chumpi’. A mí no me vas a sacar un aplauso así nomás; mis aplausos cuestan. Y menos cuando yo veo a monstruos del fútbol como lo vi ese día en el estadio. Te puedo asegurar que no aplaudía Christopher. Cuando lo aplauda, será porque ha hecho algo bueno. Si salen a caminar, ¿los voy a aplaudir?”, explicó Percy al respecto.

Christopher Olivares es nuevo jugador de Universitario en esta temporada 2024. Crédito: Prensa U

Christopher Olivares firmó por Universitario, después de una temporada en la que vistió los colores de dos equipos: Deportivo Municipal y Cusco FC. Con el cuadro ‘edil’, en la primera parte del año (Torneo Apertura), tuvo un gran rendimiento, tras registrar seis goles y tres asistencias, siendo uno de los mejores jugadores del plantel.

Sin embargo, la crisis económica e institucional del equipo de la franja provocó la salida del ‘Zancudito’ y de otro gran grupo de futbolistas. El delantero de 24 años, formado en Sporting Cristal, continuó su carrera en el elenco cusqueño para el Torneo Clausura, donde no pudo destacar de la misma manera (ningún gol y solo una asistencia).

Christopher Olivares y su nueva etapa en Universitario

Ahora Christopher Olivares vive una nueva aventura con Universitario de Deportes y espera estar a la altura de los objetivos ambiciosos de este club. El joven atacante ya viene dando sus primeros pasos en el cuadro ‘merengue’ de la mano del entrenador Fabián Bustos y su padre consideró que podrá aportar mejor a los ‘cremas’ como centrodelantero que como extremo.

“No sé si se sentirá más cómodo, pero sí creo que a la ‘U’ le puede servir más por dentro. A mí me gusta mucho por fuera, pero puede servir más por fuera. Yo siento que Christopher, como muchos futbolistas, necesita estar en contacto constante con la pelota. Lo malo de jugar como ‘9′ es que la toca poco”, señaló Percy en el programa Agrandados.

Christopher Olivares ya vive una nueva etapa en su carrera con el uniforme de Universitario. Crédito: Instagram

El ‘Zancudito’ ya disputó sus primeros dos partidos con Universitario y en ambas ocasiones fue utilizado por Bustos como centrodelantero. Todo indica, entonces, que será uno de los acompañantes del argentino Diego Dorregaray en el frente de ataque durante la temporada, pero tendrá gran competencia con otros jugadores en ese puesto como Alex Valera y Edison Flores.

Christopher sumó minutos en los encuentros de pretemporada contra César Vallejo en la ‘Noche Poeta’ en Trujillo y Atlético Nacional en Miami, Estados Unidos. Desafortunadamente para él, no pudo hacer su ingreso en la ‘Noche Crema’ contra Coquimbo Unido en el Monumental, donde el cuadro ‘merengue’ no pudo lograr la victoria (1-1) al reencontrarse con su hinchada.