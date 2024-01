Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez Vértiz, cumple 49 años y conmueve las redes: “Hoy será mi primer cumpleaños sin ti”

Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez Vértiz, cumple 49 años: “Hoy será mi primer cumpleaños sin ti”. (Video: Instagram Cynthia Martínez)

Aún no se cumple un mes de la partida de Pedro Suárez Vértiz el pasado 28 de diciembre de 2023, pero este martes 23 de enero de 2024 es el cumpleaños de su esposa, Cynthia Martínez. Como ya es costumbre, todos los días ella escribe un post en su cuenta de Instagram, rememorando anécdotas e historias relacionadas con el popular artista.

En esta fecha tan especial para ella, Martínez escribió un conmovedor mensaje revelando detalles de sus últimos cumpleaños junto al artista de rock. “Hola, esposo mío. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 49 este 2024″, empezó así su post.

“Recuerdo que en 1999 llegaste a la casa con tu nuevo disco Degeneración Actual y me lo mostraste: ‘Recién salidito del horno’ me dijiste y ¡oh sorpresa!, la última canción del disco era China Wife”, contó Martínez acerca de la canción que le había dedicado e incluido en su disco.

“No me lo dijiste hasta que lo leí, me habías dedicado una canción en ese disco y fue totalmente sorpresa. China porque siempre me decías “China” y “Wife” que significa esposa en inglés”, recordó con nostalgia.

Detalle romántico de Pedro Suárez Vértiz a su esposa

Cynthia Martínez acompañó su publicación con un video que editó y realizó el cantante para celebrar el cumpleaños de su esposa de 2019. La empresaria recordó con cariño este detalle de parte de Suárez Vértiz y el cariño que el músico le tenía también a su gemela, Barbie Martínez.

“Anoche lo estuve viendo sin parar (el video) y qué honor es que te hayas dado el trabajo de elegir las fotos, empalmar la música, colocar las fotos en orden cronológico, incluso te diste el trabajo de colocar fotos de nuestros gatos (porque aún no existía nuestro perro Koda) y colocaste fotos de Barbie que es mi gemela adorada quien también cumple años hoy”, comentó.

“Amor, hiciste este video con tiempo, paciencia y tanto amor… anoche lo he visto mil veces, he sentido a través del video cómo me amaste ese día y siempre”, dijo Cynthia Martínez, quien ha decidido escribir un post, todos los días, tal como lo hacía el cantante.

Cynthia Martínez y su primer cumpleaños sin Pedro Suárez Vértiz

Con gran nostalgia, Cynthia Martínez escribió en su mensaje todo lo que significa este primer cumpleaños sin su adorado esposo, pero en el que estará acompañado de sus hijos y su familia.

“Hoy será mi primer cumpleaños sin ti, tranquilo y en familia. Seguro habrá momentos más sensibles en el día, especialmente cuando me canten mis hijos y ya no sea en nuestro cuarto contigo y esa hermosa sonrisa. No me llegará tu hermoso WhatsApp temprano saludándome y no me harás tu post como todos los años. No tendré todo eso, pero sí tendré el orgullo y honor de haber sido tu esposa, tu compañera eterna y tu China Wife”, escribió Martínez.

La emprendedora también le agradeció a Pedro Suárez Vértiz por darle “los mejores regalos de mi vida, mis 3 hijos, tu tiempo y tu amor”. Los usuarios, amigos y familiares no han dudado en saludar a Cynthia y darle palabras de aliento en una fecha tan especial como esta y ella lo sigue recordando con amor.

“Hoy no celebro mi cumple, celebro haber sido parte de tu vida y tú de la mía”, finaliza el mensaje que dejó Martínez en su cuenta de Instagram.