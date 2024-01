Cynthia Martínez afirma que Pedro Suárez Vértiz volvió en forma de colibrí para despedirse: “libre de toda enfermedad”

Cynthia Martínez revela que vio a Pedro Suarez Vértiz convertido en un colibrí. | Composición Infobae

En medio del luto por la partida del conocido rockero peruano Pedro Suárez Vértiz, su viuda Cynthia Martínez compartió en Instagram una experiencia personal que vincula un colibrí con la presencia de su difunto esposo. A quince días del deceso de Suárez Vértiz, la empresaria sigue comprometida con continuar su legado y la conexión que él mantenía con sus seguidores a través de las redes sociales.

Apareció un colibrí...

Martínez detalló este 11 de enero cómo un colibrí apareció en su ventana, un suceso que la conmovió profundamente al relacionarlo con la figura de Suárez Vértiz. “Hoy estaba con mi mamá, Majo, mi hermana Denisse y Andrea, su hija, mientras conversábamos viendo las copa de los árboles que dan a nuestro balcón. Vimos una ardilla corriendo en el árbol y, de pronto, veo un colibrí que daba vueltas y que nunca veo en esas copas porque no hay flores pues este es un árbol de hojas”, comenzó su escrito.

Te puede interesar: Cynthia Martínez y por qué el videoclip de ‘Me estoy enamorando’ de Pedro Suárez Vértiz le destrozó el corazón

Además, mencionó cómo este evento coincidió con la recepción de un cuadro de un colibrí azul, lo que interpretó como un mensaje del cantante. Cynthia confesó que sintió alivio y tranquilidad al ver que su amado esposo pudo haber reencarnado en esta ave y “libre de toda enfermedad”.

Cynthia Martínez revela que vio a Pedro Suarez Vértiz convertido en un colibrí. | Composición Infobae

“En ese lapso llegó Barbie (mi gemela) y me trajo un regalo que le dieron unas amigas para mí. Me lo entregó envuelto y antes de abrirlo le dije: “Barbie, espérate que estamos viendo el colibrí, es mi Pedro”. Ella se rió y me dijo: “¿cómo sabes que es un colibrí?”. Entonces le contesté: “porque lo estoy viendo en el árbol, mira cómo vuela”. Vi su cara de confusión y me dijo que abra el regalo. Lo hice y me di con la sorpresa de ver un hermoso cuadro de un colibrí azul. Sentí que estabas conmigo en esos momentos, que viniste a saludarme. Sentí que eras libre de toda enfermedad”, relató.

Cynthia relató cómo estos sucesos personales conectan con creencias culturales andinas y guaraníes, donde el colibrí es visto como un símbolo de resurrección y presencia de seres queridos que han fallecido: “De acuerdo con varios sitios, en los Andes, el colibrí significa resurrección y, cuando una persona querida muere, puede volver en forma de colibrí para despedirse. Así, por ejemplo, también hay una leyenda guaraní que dice que cuando un colibrí ronda por tu casa, se trata de seres amados que ya no están en este mundo, pero que vienen de visita”.

Preparan misa conmemorativa para Pedro Suárez Vértiz

La viuda de Suárez Vértiz también informó que está organizando una misa en memoria del artista cuando se cumpla un mes de su fallecimiento. En sus preparativos, destacó el significativo reencuentro con el Padre Anhelo, figura espiritual apreciada por el músico, quien presidirá la ceremonia.

Cynthia Martínez alista la misa para conmemorar el primer mes de fallecido de Pedro Suarez Vértiz.

Para dar esta noticia, compartió una fotografía inédita del día de bautizo de su hija Majo, su primogénita, realizado en el distrito de Chorrillos. “Estábamos con Barbie y Patricio (Suárez Vértiz), los padrinos de Majo. El Padre Ángelo no pudo estar en tu velorio porque vive en Trujillo, pero ya me llamó y me ha asegurado que va a ser el padre para la ‘misa del mes’ que estoy organizando”.

Te puede interesar: Pedro Suárez Vértiz: la “Pared Pedro”, del recuerdo, que ha creado su esposa Cynthia Martínez

La misa, que busca honrar la memoria del cantante, también es una oportunidad para que amigos, familiares y admiradores se reúnan en recuerdo del legado de Suárez Vértiz.

Cynthia Martínez continúa con el legado de Pedro Suarez Vértiz al escribir diariamente en sus redes sociales.

La “Pared Pedro” del recuerdo

Cynthia Martínez ha creado un espacio dedicado a Pedro Suárez Vértiz en su domicilio, donde exhibe cuadros y artículos en honor al artista. La “Pared Pedro” es una colección de dibujos e ilustraciones del rostro del músico, que Cynthia ha ido coleccionando a lo largo del tiempo.

Te puede interesar: Cynthia Martínez continúa con el legado de Pedro Suárez Vértiz: los emotivos post dedicados al cantante en Instagram

Además, ha incluido en este espacio cuadros emblemáticos de bandas como los Beatles y los Rolling Stones. A través de su Instagram, Cynthia Martínez expresó la importancia que este rincón de recuerdos tiene para ella, resaltando que es un lugar que le proporciona paz y tranquilidad al sentir la presencia de Pedro, fallecido el pasado 28 de diciembre.