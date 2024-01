Alfredo Benavides sorprende al anunciar su matrimonio para el próximo 9 de abril. (Foto: Instagram)

Fuertes declaraciones. En una reciente entrevista en el programa “Porque hoy es sábado con Andrés” conducido por Andrés Hurtado, el artista Alfredo Benavides dejó atónita a la audiencia al anunciar sus planes de contraer matrimonio el próximo 9 de abril, desafiando las expectativas.

Sin embargo, la incógnita sobre quién es la afortunada permanece sin respuesta, ya que ni siquiera el hermano de Jorge Benavides afirma no conocerla. El comediante expresó su emoción por el próximo evento y de manera peculiar hizo que el padre de Josetty Hurtado prometiera encargarse de planificar la posible boda. “El 9 de abril me caso. No sé con quién; pero me caso”, afirmó.

Incluso, Alfredo compartió algunos detalles que quiera para ese día especial, mencionando que le gustaría contar con la participación de artistas destacados como el Grupo 5, Grupo Río, La Banda de Pedro Suárez Vértiz y Charlie Zaa.

Alfredo Benavides comparte su lucha contra la obesidad y los problemas de salud que le genera. | captura/Panamericana TV

En cuanto a los invitados, el comediante declaró su intención de contar con un centenar de asistentes para su evento, sumando a treinta integrantes del elenco de ‘JB en ATV’. Asimismo, expresó su interés en que aproximadamente 700 seguidores de TikTok y admiradores que han seguido su trayectoria puedan estar presentes.

“El 9 de abril me caso y tú vas a hacer mi boda. (Con el) Grupo 5, Grupo Río, La Banda de Pedro Suárez Vértiz y Charlie Zaa. Va a ser la boda del año”, sostuvo Benavides para ‘Porque hoy es sabado con Andrés‘.

“No importa, ya llegará. Voy a hacer los partes. Te voy a pedir un favor (Andrés Hurtado) y esto no es broma. Quiero que te encargues de organizar mi boda. Mis partes van a decir “invitación especial” y la parte de la novia una raya nomás porque, antes de mandar las invitaciones, (que espero que ya esté la novia para esa fecha), lo voy a llenar con lapicero el nombre de la chica. Mira, no te estoy mintiendo. El 9 de abril me voy a casar”, mencionó Alfredo muy seguro.

Alfredo Benavides que Gabriela Serpa sea la eliminada. (Captura: Magaly TV La Firme)

Alfredo Benavides revela que Edwin Sierra lo traicionó

Hace poco, el comediante Alfredo Benavides señaló que, durante el tiempo en que formaban parte de ‘Los amigos de la risa’, Edwin Sierra sugirió que todos los integrantes renunciaran a América Televisión. Sin embargo, la expareja de Milena Zárate permaneció en el canal porque le habían ofrecido un programa propio que no duró ni un mes.

“Nunca trabajaría con Edwin Sierra. Fue una persona que nos traicionó en su momento, cuando estábamos en América. Nos traicionó, nos convenció de que teníamos que renunciar a América cuando nosotros éramos ‘Los amigos de la risa’. Manolo le dio la oportunidad a él porque el quinto amigo de la risa era Andrés (Hurtado), no sé qué declaró en la prensa y José Francisco (Crousillat) lo sacó. Faltaba un espacio y Manolo lo propuso a él”, dijo el popular ‘Gordo Benavides’.

Asimismo, Alfredo sostiene que en América Televisión su remuneración era excelente, llegando al punto de que lo que ganaba en un mes equivalía a lo de un año. Además, reveló que Edwin los convocó a una notaría para presentar la renuncia, pero que él no acudió debido a que tenía otros planes.

“No nos pagaban en América, nos pagaban extremadamente bien; si te pagaban un mes ya estaba pagado un año. Nos hizo renunciar, nos empoderamos, nos sacó del canal y nos citó en una notaría, pero nunca llegó. Arturo lo llamó a su casa y él, que es la persona más pacífica del mundo, lo insultó y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Arturo me dijo ‘¿sabes lo que me ha dicho? Que él ve primero por él y por su familia, que no va a firmar y que en el canal lo han llamado para que tenga un programa solo y se va a quedar’”, confesó.