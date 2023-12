Alfredo Benavides revela que Edwin Sierra lo traicionó: “Nos convenció de que teníamos que renunciar a América TV”

Alfredo Benavides revela que Edwin Sierra lo traicionó. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Alfredo Benavides sorprendió en entrevista para el podcast “Café con la Chévez” al revelar que, cuando formaba parte del elenco de ‘Los amigos de la risa’, Edwin Sierra persuadió al grupo para que presentaran su renuncia en América Televisión. No obstante, Sierra optó por permanecer en la cadena, ya que recibió la oportunidad de tener su propio programa.

Según el hermano de Jorge Benavides, manifestó que su amistad con el excompañero y ex pareja de Milena Zárate, se disolvió a raíz de este incidente. Describe la situación como lamentable, haciendo referencia a que Sierra eligió conducir su propio programa en lugar de seguir con el grupo, aunque dicho programa no se mantuvo al aire más de un mes.

“Nunca trabajaría con Edwin Sierra. Fue una persona que nos traicionó en su momento, cuando estábamos en América. Nos traicionó, nos convenció de que teníamos que renunciar a América cuando nosotros éramos ‘Los amigos de la risa’. Manolo le dio la oportunidad a él porque el quinto amigo de la risa era Andrés (Hurtado), no sé qué declaró en la prensa y José Francisco (Crousillat) lo sacó. Faltaba un espacio y Manolo lo propuso a él”, dijo el popular ‘Gordo Benavides’.

Asimismo, Alfredo sostiene que en América Televisión su remuneración era excelente, hasta el punto de que lo que ganaba en un mes equivalía a lo de un año. Reveló también que Edwin los convocó a una notaría para presentar la renuncia, pero que él no acudió debido a que tenía otros planes.

“No nos pagaban en América, nos pagaban extremadamente bien; si te pagaban un mes ya estaba pagado un año. Nos hizo renunciar, nos empoderamos, nos sacó del canal y nos citó en una notaría, pero nunca llegó. Arturo lo llamó a su casa y él, que es la persona más pacífica del mundo, lo insultó y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Arturo me dijo ‘¿sabes lo que me ha dicho? Que él ve primero por él y por su familia, que no va a firmar y que en el canal lo han llamado para que tenga un programa solo y se va a quedar’”, agregó.

“Manolo y Fernando empezaron a gritar, les dije ‘tranquilos, él no es igual que nosotros. Vámonos del canal sin él, vamos a ver cuánto le dura su programa solo a él’. Nos fuimos al nueve y a él le dieron un programa que se llamaba ‘La Fuana’, que duró un solo programa”, sostuvo al medio citado.

Alfredo Benavides afirma que su amistad con Edwin Sierra murió

Finalmente, Alfredo manifestó su gran dolor ante la traición de Edwin Sierra, asegurando que su amistad está irreparablemente dañada y que no tiene interés en reanudarla. Ha tomado la decisión de romper todo lazo con Sierra, al punto de que, si se encuentran, no planea saludarlo, situación que ya se ha dado anteriormente.

“A partir de ahí murió y nunca más le volví a hablar y nunca más me volví a cruzar con él, hasta que hace poco nos cruzamos en Latina, como que quiso hablarme y me seguí de frente, me pasé. Es la única persona con la que no trabajaría jamás. Éramos cuatro amigos ilusionados, estábamos en un pico de popularidad en América con ‘Los amigos de la risa’ y ‘Risas de América’. Éramos un boom, zurrarte en esa amistad, sobre todo en las personas que te dieron la oportunidad de estar en ese grupo al cual no pertenecías, peor todavía. Que te traicione un amigo es lo peor que puedes sentir en el corazón. No me interesa su vida, que se haga millonario, famoso, para mí está muerto, no existe”, finalizó.