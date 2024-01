“Soy una madre”: Ilaria Aimé, la mujer que jaló del cabello a Dina Boluarte; su menor hijo fue asesinado en masacre de Ayacucho

La presidenta Dina Boluarte fue agredida en Ayacucho cuando una mujer la insultó y le jaló el cabello. Video: Canal N

Ilaria Aimé, la mujer que este sábado jaló del cabello a la presidenta Dina Boluarte, es la madre de Christopher Ramos, el adolescente de 15 años que recibió un disparo que le atravesó el corazón durante la masacre en Ayacucho. Cuarto Poder difundió imágenes inéditas del momento posterior a la agresión, cuando Aimé enfrentaba a un grupo de efectivos policiales.

Te puede interesar: “Hacemos un llamado para que no se vuelva a repetir”: reacciones a la agresión contra Dina Boluarte en Ayacucho

“Qué mie**a, estoy borracha. Soy una madre, una madre que ha criado a su hijo y que esa miserable acabó”, gritaba a los agentes. Ella y Ruth Bárcena, la viuda de otra víctima mortal de la represión, burlaron las medidas de seguridad y llegaron hasta la mandataria para encararla.

Aunque el Gobierno anunció que las tenía “debidamente identificadas” y que “se está procediendo a su captura”, hasta ahora no ha hecho mención a sus identidades ni ha asociado la agresión con las muertes en protestas, un caso por el que Boluarte ha sido denunciada.

Christopher se ganaba la vida en el cementerio de Ayacucho: arreglaba las flores, subía a los nichos más altos para limpiar las lápidas o lavaba los floreros. A mediados de diciembre de 2022, mientras cruzaba una avenida de Huamanga —cerca del camposanto que colinda con el aeropuerto Alfredo Mendivil—, recibió un balazo por la espalda.

Fuente: Cuarto Poder

La represión de ese día, según videos e investigaciones periodísticas, duró al menos siete horas y acabó con la vida de otros nueve ayacuchanos. Aimé, quien trabaja preparando alimentos y vendiéndolos en la calle, todavía guarda la ropa con la que su hijo fue ultimado.

Te puede interesar: Crisis en la Casa Militar: general Miguel Kuan Garay es implicado en agresión a Dina Boluarte por responsabilidad funcional

“Todas esas cámaras [de vigilancia] han grabado cómo han matado a mi hijo como un perro. Mi hijo siempre ha trabajado. Si no iba al cementerio, iba a las chacras. No es como lo llaman, como pandillero o terrorista. No hay en su cuerpo tatuajes ni nada. Era un niño inocente”, dijo la madre en un clip difundido por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

En octubre del 2023, el Ministerio Público abrió una nueva carpeta fiscal para investigar al teniente coronel del Ejército, Jimmy Alex Vengoa Bellota, como presunto autor directo de los crímenes de dos víctimas de aquella jornada sangrienta, entre ellas el hijo de Aimé.

El militar es investigado por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Según el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL) ―que asiste a los deudos―, sería el primer caso en el cual la Fiscalía señala a un uniformado como presunto autor directo de los actos.

El premier Alberto Otárola habló sobre la agresión contra la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Video: Canal N

La agresión de Ilaria Aimé y Ruth Bárcena ha generado, hasta el momento, el relevo de toda la escolta de la mandataria, el cese del titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el general PNP (r) Roger Arista; y la evaluación de destituir al general Jorge Angulo, jefe de la Policía Nacional (PNP).

El premier, Alberto Otárola, precisó que “hoy se anunciará ese cambio” porque “hay responsabilidades”, al haber fallado todas las medidas de seguridad hacia la gobernante, quien volvió a Ayacucho por primera vez desde las manifestaciones antigubernamentales, aunque su presencia fue rechazada por grupos de familiares y personas que protestaron por las muertes.

Durante uno de sus discursos, afirmó que las ideologías que se propagan “de manera minoritaria” no alimentan la pobreza, sino que “solo generan miseria, atraso, pena y dolor”.

Te puede interesar: Otárola confirma inicio de investigaciones en contra de agresoras de la presidenta: ¿pueden ir presas por encarar a Boluarte?

“Por eso acá estamos, para colocar la primera piedra en obras concretas que puedan cambiar el rostro de nuestros compatriotas, con alegría, para que puedan tener vida y salud los hermanos de Ayacucho”, sostuvo mientras era aplaudida por otro grupo numeroso que también siguió su visita.