Vacunas monovalentes contra el COVID-19 se aplicarán desde hoy: Quiénes la recibirán y qué pasará con las bivalentes

El Ministerio de Salud aprobó el esquema de vacunación contra la COVID-19. - Crédito: Andina

COVID-19 con las dosis monovalentes adaptadas inicia hoy, sábado 20 de enero y, como informó el Ministerio de Salud (Minsa) estará orientada específicamente a los ciudadanos que se encuentren dentro de grupos de riesgo o que sean más vulnerables a desarrollar un estado grave de la infección.

Este medicamento, que ya se encuentra en nuestro país y recibe el nombre ‘COMIRNATY Omicron XBB.1.5.’ tiene como único componente la variante ómicron XBB.1.5., que es conocida mundialmente por tener una mayor capacidad de contagio, por lo que generó un aumento de casos positivos y fallecimientos durante las últimas semanas. La vacuna también es efectiva contra sublinajes proveniente de este virus.

¿Quiénes deberán recibir la vacuna monovalente?

Según el Ministerio de Salud (Minsa), el medicamento fue autorizado a nivel nacional como única dosis a pacientes específicos entre los que estarán: adultos mayores de 60 años, personal de salud, gestantes y pacientes con alguna enfermedad crónica. Las 1.3 millones de dosis de la vacuna monovalente disponibles hasta la fecha estarán disponibles para su aplicación a partir del 20 de enero del año 2024.

Por otro lado, como una forma excepcional y debido a la existencia de pacientes cuyo sistema inmune es mucho más frágil que el de otros, aquellas personas que se encuentren más vulnerables o transplantados que no hayan recibido aún ninguna vacuna contra la COVID-19 deberán aplicarse hasta tres dosis de la vacuna monovalente adaptada que ofrece el Minsa.

La vacuna monovalente tiene la capacidad de mejorar la protección de los pacientes contra las nuevas variantes de COVID-19. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Minsa/Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)

Según la norma establecida por el Ministerio, las personas inmunocomprometidas que podrán aplicarse la vacuna sin restricción de edad son pacientes con trasplante de órgano sólido (corazón, hígado, pulmones, riñón, páncreas), con trasplante de médula ósea, pacientes con tratamiento de cáncer, en diálisis o con enfermedades autoinmunes.

Además, los pacientes que padezcan enfermedades crónicas pulmonares, neurológicas, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedades metabólicas (diabetes mellitus), cardiopatías, hipertensión arterial, obesidad, personas viviendo con VIH, que tienen enfermedad mental grave, entre otras, también podrán acceder a la vacuna monovalente adaptada.

Si ya me apliqué la vacuna bivalente, ¿me puedo aplicar la vacuna monovalente adaptada?

Según el Ministerio de Salud, las personas que se han aplicado la vacuna bivalente sí pueden acceder a la vacunación con la dosis monovalente adaptada solo si han transcurrido al menos dos meses desde que se aplicó la dosis bivalente.Esto también incluye a las personas dentro de los grupos de riesgo, por lo que si un adulto de más de 60 años quiere acceder a las nuevas vacunas, solo podrá hacerlo una vez pasado este tiempo.

Si el adulto mayor, personal de salud, gestante (a partir de las 12 semanas de embarazo) o paciente que tenga una enfermedad crónica tiene 1 o 2 dosis de la vacuna bivalente contra el COVID-19, puede acceder a la vacuna monovalente adaptada, luego de dos meses desde su última dosis.

Viceministro anunció que más de 1'300.000 dosis de vacuna monovalente ya se encuentran en los almacenes de Cenares.| Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

¿Qué pasará con las dosis de la vacuna bivalente?

El Minsa indicó que las vacunas bivalentes seguirán estando disponibles para aquellas personas que tengan edades entre los seis meses y 59 años que no tengan un factor de riesgo o enfermedad crónica.

Según la decana nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos del Perú, Sonia Delgado, indicó en conversación exclusiva a Infobae Perú que las dosis bivalente siguen siendo eficaces y seguras contra el COVID-19.

“Lo importante es abordar el estado grave de la enfermedad con la protección adecuada. Ambas dosis (bivalente y monovalente) son buenas, pero entendemos que las monovalentes sean aplicadas principalmente a la población de riesgo”, sostuvo.

Delgado también añadió que la ciudadanía debe confiar en las dosis de la vacuna bivalente es confiable pues “tienen autorizaciones y cumplen con los requisitos necesarios (...) No podemos, luego de haber pasado la pandemia, permitir que sigan muriendo más personas por no haber completado el esquema de vacunación contra el COVID-19 o no haberse vacunado en absoluto”, aseguró a Infobae.