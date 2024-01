Jefferson Farfán se reencuentra con sus hijos y los consiente con sus zapatillas favoritas: “Mi mundo”

Jefferson Farfán se logra reunir con sus hijos y los consiente con sus zapatillas favoritas. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

Jefferson Farfán nuevamente sorprendió en las redes sociales al compartir con sus seguidores leales y dejar en claro que lo más importante para él es ver a sus hijos felices. Por esta razón, el deportista no dudó en mostrar cómo decidió consentir a sus pequeños, especialmente después de los comentarios de Melissa Klug acerca de supuestamente no haberles regalado algo en Navidad.

Te puede interesar: Melissa Klug, emocionada, acudió al estadio para alentar a Jesús Barco junto a su nieta: “Mi amor eterno”

A través de Instagram, el exfutbolista de “Alianza Lima” optó por llevar a sus dos hijos que tiene con la popular ‘Blanca de Chucuito’, junto a otro menor y la única hija del deportista, a una conocida tienda por departamento. Allí, les permitió elegir sus zapatillas favoritas y otros artículos de su agrado.

“Mi mundo”, se puede leer en la publicación del exintegrante de la selección peruana. En la fotografía que subió, se observa a sus tres hijos posando contentos ante la lente. En otra de las historias de su perfil, el futbolista se encuentra asistiendo a su hijo menor en la elección de un modelo de zapatillas.

Jefferson Farfán se logra reunir con sus hijos y los consiente con sus zapatillas favoritas. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

Con esto, el deportista parece buscar dar vuelta a la página respecto a desencuentros y tensiones relacionadas con sus hijos, evidenciando que disfrutan con alegría de los obsequios de la afamada marca de zapatillas. Es sabido que Farfán tiene un historial de agasajar a sus pequeños con regalos de alto valor en cualquier oportunidad.

Te puede interesar: Integrante de Alma Bella denuncia que Nilver Huarac la despidió: trabajó pese a que una compañera tenía COVID - 19

Sin embargo, Melissa Klug insinuó a una seguidora que le preguntó sobre los regalos que recibieron los menores. Ante esto, la empresaria mencionó que sus pequeños no recibieron ningún obsequio durante las festividades navideñas. “Bueno, cuando mis hijos llegaron y fueron donde su papá, ese árbol estaba totalmente vacío y no recibieron ningún regalo hasta ahora y eso que ya pasó bajada de reyes. Seguirán esperando”, expresó con evidente incomodidad.

Vale indicar que los menores habrían regresado recientemente de Estados Unidos después de su viaje el pasado 11 de diciembre para visitar a su hermana Cayetana Barco y pasar la Navidad junto a su madre, Melissa Klug.

Jefferson Farfán se logra reunir con sus hijos y los consiente con sus zapatillas favoritas. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

Jefferson Farfán comparte sentido mensaje a su hijo mayor

Recientemente, el exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, manifestó un sentimiento nostálgico al compartir una fotografía pasada junto a su hijo Adriano. El apodado ‘Foquita’ no celebrará las festividades de fin de año junto a sus hijos varones, ya que ellos decidieron viajar a Estados Unidos para pasar tiempo con su hermana Cayetana Barco.

Te puede interesar: La música como terapia: Adrián Bello plasma sus experiencias, dolores y emociones en sus canciones

En su cuenta de Instagram, el futbolista publicó una foto con su hijo, que incluyó el texto “Te extraño” junto a emoticonos que expresan pena y cariño. Aunque el mensaje afectuoso fue dirigido a Adriano, resaltó el hecho de que no hubo referencia alguna a Jeremy, de 11 años, quien también está en el país norteamericano con Melissa Klug.

Jefferson Farfán envía mensaje a su hijo Adriano, quien viajó a Estados Unidos para ver a Melissa Klug. | @jefferson_farfan_oficial @melissaklugoficial

Samantha Batallanos afirma que le gusta Jefferson Farfán

Recientemente, Samantha Batallanos reveló en el programa “Préndete” que siente atracción por Jefferson Farfán, calificándolo de “un moreno muy guapo” tras visualizar su imagen en pantalla. La conversación tuvo lugar en compañía de Leysi Suárez y Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’. Además, la joven habló de otros futbolistas. Aunque nunca ha tenido un encuentro personal con el que fuera pareja de Yahaira Plasencia, Batallanos hizo hincapié en el encanto que le produce el ya retirado jugador de fútbol.

“¿Tú en alguna oportunidad has conocido al señor Jefferson Farfán?”, le preguntó Metiche. “No, todavía no lo conozco. Sí (es apuesto) es un moreno muy guapo, me encantan los de piel canela”, agregó Batallanos.