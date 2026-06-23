A 14 años de sus suscripción, TLC entre Perú y Guatemala entrará en vigencia este 1 de julio

Los países de América pondrán inicio a su TLC tras 14 años desde la suscripción del tratado formalmente. - Crédito Cámara de Comercio de Lima

Finalmente, el Gobierno dispuso la puesta en ejecución, a partir del miércoles 1 de julio de 2026, del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala, así como del Protocolo al Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Esto viene luego de 14 años desde suscrito este documento.

Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 007-2026-MINCETUR, publicado este martes en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Como se recuerda, el TLC fue suscrito el 6 de diciembre de 2011 en la ciudad de Guatemala, mientras que el protocolo complementario fue firmado el 23 de abril de 2025 en Lima. Ambos instrumentos fueron ratificados mediante el Decreto Supremo N.° 023-2026-RE, publicado el 29 de mayo de este año.

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MTC

TLC con Guatemala

De acuerdo con el decreto, el tratado establece que su entrada en vigor se produce 60 días después de que ambas partes intercambien notificaciones confirmando el cumplimiento de sus procedimientos legales internos o en la fecha que acuerden mutuamente.

Así, en ese marco, Perú y Guatemala realizaron las notificaciones correspondientes sobre la culminación de dichos procedimientos y acordaron que tanto el tratado como el protocolo entren en vigencia el 1 de julio de 2026.

Además, la disposición señala además que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) comunicará a las entidades competentes las medidas que resulten necesarias para la adecuada ejecución de ambos instrumentos comerciales.

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Se “precisa que los textos íntegros del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala y de su protocolo se encuentran disponibles en la página web de Acuerdos Comerciales del Perú del Mincetur”.

Teresa Mera conversó con Infobae Perú en el marco del Foro APEC 2024.

Qué contempla

Como se recuerda, el camino hacia la ratificación se reactivó en 2024, cuando Guatemala manifestó su interés en retomar las conversaciones para poner en vigencia el TLC.

Desde entonces, equipos técnicos del Mincetur y del Ministerio de Economía de Guatemala desarrollaron una intensa agenda de trabajo que permitió alcanzar consensos, concluir el proceso de solución de diferencias existente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y suscribir, en abril de 2025, el protocolo que viabiliza la entrada en vigor del acuerdo.

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“En ese sentido, tras dos rondas de negociación, se consensuó el texto final del Protocolo que incluye modificaciones sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Comercio de Servicios, Requisitos Específicos de Origen, Contratación Pública y Propiedad Intelectual, a fin de lograr la ratificación y entrada en vigor del TLC suscrito en 2011; así como, la versión final de la notificación conjunta para dar por culminado el Procedimiento de Solución de Diferencias relativo a la Diferencia DS 457″, reveló el Gobierno en su momento.

Teresa Mera, en su moemto viceministra de Comercio Exterior, junto a representantes del TLC Guatemala-Perú. - Crédito Difusión

La importancia de Guatemala como socio comercial

El comercio Perú-Guatemala está basado, principalmente, en el intercambio de bienes agrícolas (50 % del comercio). El Perú exporta principalmente frutas, como uva fresca y mandarina, además de aceite de palma, colorantes naturales, galletas, entre otros. En 2025, las exportaciones peruanas a Guatemala sumaron US$ 132 millones. Entre enero y marzo del 2026, los envíos peruanos acumularon un valor de US$ 26 millones, destacando mayores envíos de pota.

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Cabe indicar que, durante 2025, un total de 387 empresas peruanas exportaron bienes al mercado guatemalteco, reflejando el potencial de crecimiento que tendrá la relación comercial una vez que el acuerdo entre en plena vigencia.