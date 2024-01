Trujillo: nuevo alcalde sostiene que Arturo Fernández se la pasó “ofendiendo a los trabajadores” y pedirá disculpas por sus escándalos

Nuevo alcalde de Trujillo, Mario Reyna, jurará mañana al cargo.

Este viernes se realizará la juramentación de Mario Reyna como nuevo alcalde de Trujillo. Reemplazará en el cargo al polémico Arturo Fernández, quien fue suspendido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por vulnerar el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde se indica que un burgomaestre no puede ejercer su cargo si recibe una sentencia en doble instancia.

Luego de recibir sus credenciales como la nueva autoridad provincial, Reyna ofreció una entrevista al medio trujillano Investiga para cuestionar el accidentado paso de Fernández por la comuna que estuvo marcado por las faltas de respeto y hostigamiento a funcionarios como se observó en un concierto por el aniversario de la ciudad el 29 de diciembre del 2023.

“Aquí (Arturo Fernández) no tiene que echarle la culpa absolutamente a nadie; eso es completamente su responsabilidad por haber ofendido a todo el mundo so pretexto de hacer política. Se la ha pasado ofendiendo, no solo a la policía se la ha ofendido, a la prefecta, a políticos, a personas, a trabajadores. Y bueno, esa responsabilidad es solamente y enteramente suya, no puede trasladársela a otra persona”, indicó.

La futura autoridad edil de Trujillo manifestó que no le guarda rencor a Arturo Fernández a pesar de que también fue víctima de sus constantes agravios. Sin embargo, le aconsejó que solucione sus temas legales.

Mario Reyna encabezó la lista de regidores de la plancha de Arturo Fernández - Crédito: Andina

“Yo ya he perdonado sus ataques. Creo que tiene algunos temas personales por resolver y espero que inicie la solución de eso. Puede estar en mejores condiciones lo más pronto posible”, agregó. Anotó que también pedirá disculpas al pueblo trujillano por los escándalos de su predecesor.

“Lo primero es pedir disculpas a todos los actores de la ciudad: periodistas, autoridades, trabajadores, gremios, porque verdaderamente no hemos tenido un nivel de coordinación, ni respeto con las personas con la cual convivimos en esta ciudad”, acotó.

Planes y acciones

Mario Reyna, que encabezó la lista de regidores de Arturo Fernández, anunció que entre sus principales prioridades como alcalde será reordenar la municipalidad y concentrar sus esfuerzos en luchar contra la inseguridad ciudadana que existe en Trujillo.

“Hay que coordinar con las autoridades para volver a activar el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec). Eso es lo más urgente en cuanto necesita un nivel de coordinación con otras entidades”, refirió. Seguidamente, mencionó que se ordenará la ciudad.

Personal de la municipalidad y la policía retiraron tachos de la Plaza de Armas de Trujillo que fueron puestos por la gestión del suspendido alcalde Arturo Fernández.

“Hay que reactivar el tema del recojo de los residuos, el barrido de las calles, los parques y jardines y el tema de algunas intersecciones viales que se han empezado a hacer, pero que lastimosamente no tienen un ordenamiento vehicular, una señalización y estamos los trujillanos peleándonos contra trujillanos”, explicó.

Precisamente, personal del serenazgo la municipalidad de Trujillo y la Policía Nacional retiraron tachos de basura con alegoría Moche que fueron instalados en la Plaza de Armas por la gestión del suspendido Arturo Fernández. Un grupo de simpatizantes del exalcalde trataron de evitar que se haga esta acción, pero fueron dispersados en medio de una trifulca en plena vía públicas.

¿Quién es Mario Reyna?

El futuro alcalde es trujillano de nacimiento, tiene de 46 años y es licenciado en derecho por la Universidad César Vallejo de Trujillo. Además, ha obtenido estudios en gestión pública en la misma institución académica.

A lo largo de su carrera, Reyna ha ocupado diversos cargos, incluyendo el de director del convenio PRODEV del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coordinador del Proyecto Gestión de Finanzas Públicas del Gobierno Suizo y fue abogado consultor en temas de gestión pública para diversas entidades gubernamentales a nivel regional y local.

Mario Reyna fue militante de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña Peralta, actual gobernador de La Libertad, y lideró la Dirección Nacional Electoral del partido desde 2014 hasta 2018.