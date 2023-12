Agresiones, burlas e insultos por suspensión de concierto en Trujillo: Alcalde reta a la PNP, Fiscalía y la Prefectura

Esta noche, se anunciaba el concierto de la agrupación de cumbia Los Villacorta en la Plaza de Armas de Trujillo en el marco del Día de la Independencia de la ciudad. Sin embargo, desde horas antes, se conoció que la municipalidad no contaba con las autorizaciones para la seguridad de este evento que había convocado a la población.

A pesar de ello, la gestión de Arturo Fernández continuó con la verbena, y no fue hasta las últimas horas cuando los funcionarios municipales se presentaron ante la Prefectura para presentar dicha documentación. No obstante, ya era tarde, por lo que no se pudieron concretar los permisos.

“Nosotros ya habíamos indicado que no vamos a dar garantías para espectáculos masivos, toda vez que somos testigos del tema de inseguridad en la que vivimos dentro de la provincia y región La Libertad”, dijo Carolina Velasco a los medios de comunicación.

Alcalde de Trujillo se burla de la PNP y Fiscalía por suspensión del concierto por no tener permisos| Ventana Informativa

Agresiones, insultos y burlas

El burgomaestre Arturo Fernández apareció en el balcón del municipio para mostrarse en contra de la llegada de la Policía Nacional del Perú (PNP), representantes del Ministerio Público y personal de la Prefectura.

“Un aplauso para estas lindas autoridades y que nos demuestren con hechos. Ahí vienen más policías, qué gusto me da. Ahí viene la Prefectura, la Fiscalía y todo el poder del ‘plata como cancha’, pero aquí estamos nosotros”, dijo Fernández despertando las risas de los asistentes.

Alcalde de Trujillo fue suspendido de manera unánime por el Concejo Municipal esta tarde, 14 de setiembre|Composición Infobae (Andina)

En otro momento, continuó arremetiendo contra las autoridades que llegaron a la plaza para impedir que se realice este evento y salvaguardar la integridad de la población. A pesar de que se intentó conversar, el alcalde señaló que no los atendería.

“La municipalidad no acepta hoy día atención a la Policía. Cerremos la municipalidad. Así hicieron conmigo en Moche”, agregó. “Un aplauso para lo honorable prefecta, un aplauso. [...] Les encanta a los alcaldes, ser amigos de los generales, coroneles, saben qué a mí no me interesa”, continuó.

Sin embargo, después de varias horas, salió a indicar que conversará con la fiscal y con el coronel de la PNP para que solicite que la presentación se lleve a cabo. De la misma manera, los periodistas reportaron agresiones por hacer su trabajo.

Por su parte, la prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco, alegó que no se trata de un “capricho”, sino de un procedimiento que todas las entidades deben respetar. De esta manera, desestimó los permisos para que no se desarrolle la actividad.

Uno de los líderes de la agrupación, Alex Villacorta, fue consultado por la suspensión del concierto por no contar con las garantías. “Los permisos y esas cosas, yo no tengo nada que ver”, añadió.

Asimismo, afirmó que no han cobrado ningún monto por la presentación y que todo se encuentra cubierto por la orquesta. “Estamos sacando la cara por los artistas que salen de Trujillo”.

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, indicó que el centro comercial Mall Plaza debería ser demolido y que es una "bomba de tiempo". (Foto: Composición-Infobae/Renato Silva/GEC)

Clausura de centros comerciales

A pocas horas de Navidad, en el Mall Plaza de Trujillo se reportó una balacera, la cual dejó a una persona muerta y dos heridas. De esta manera, familias enteras que se encontraban disfrutando de un fin de semana se vieron sorprendidas por el ataque, entre lo que sería un ajuste de cuenta.

Por su parte, el burgomaestre anunció que este centro comercial permanecerá clausurado en medio de las fiestas de fin de año y dejando a cientos de personas sin trabajo. Cabe precisar que, esto corresponde a un problema de inseguridad ciudadana que continúa ganando terreno en el país.

De la misma manera, sucedió con el centro comercial de Real Plaza, el cual fue clausurado por “problemas eléctricos” por la municipalidad. Medidas que han sido rechazadas desde diversos gremios.